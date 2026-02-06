Escuchar
Cinco latinos disputarán en el campo el trofeo del Super Bowl LX. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Por Oscar Guerrero Tello

El Super Bowl LX no será solo una batalla deportiva entre New England Patriots y Seattle Seahawks por el trofeo Vince Lombardi. En el campo, y frente a millones de espectadores, también se vivirá una historia paralela cargada de identidad, esfuerzo y raíces compartidas. Cinco jugadores latinos, provenientes de contextos y trayectorias muy distintas, llegarán a Santa Clara con la oportunidad de marcar su nombre en el escenario más grande de la NFL. Desde figuras ya consolidadas hasta jóvenes que apenas comienzan a escribir su camino, todos comparten algo más que el uniforme: representan a comunidades que, durante años, han empujado desde las gradas y hoy también brillan dentro del emparrillado.

Christian González, el nombre propio de la defensiva

El primer foco inevitable apunta a Christian González, uno de los esquineros más dominantes de la liga. De ascendencia colombiana, el defensivo de Patriots se ha convertido en una auténtica pesadilla para los quarterbacks rivales. Su impacto fue decisivo en la final de la Conferencia Americana, cuando una intercepción clave terminó por sellar el pase de Nueva Inglaterra al Super Bowl. A sus 22 años, González ya juega como veterano y será uno de los latinos más observados el domingo.

Christian González, esquinero de raíces colombianas, será una pieza clave para su equipo en el Super Bowl LX. | Crédito: David Silverman / New England Patriots
Christian González, esquinero de raíces colombianas, será una pieza clave para su equipo en el Super Bowl LX. | Crédito: David Silverman / New England Patriots

Jaylinn Hawkins, equilibrio y presencia con raíces panameñas

El segundo nombre a seguir es Jaylinn Hawkins, defensor de Patriots con ascendencia panameña. Su rol ha sido fundamental para dar estabilidad a la secundaria, combinando cobertura, apoyos contra la carrera y experiencia en partidos de alta presión. Hawkins no siempre aparece en los resúmenes, pero su constancia lo ha convertido en una pieza confiable dentro de una defensiva que ha sostenido el éxito de Nueva Inglaterra.

Andy Borregales, precisión venezolana en momentos clave

Desde Venezuela llega otra de las historias más sólidas de la temporada. Andy Borregales se ganó su lugar a base de consistencia y sangre fría. En su año de debut con Patriots, el pateador respondió con números confiables y puntos que marcaron diferencia, especialmente en partidos cerrados. Su pierna será un factor silencioso, pero determinante, en un Super Bowl donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Andy Borregales aportará su precisión venezolana en el Super Bowl LX con los New England Patriots. | Crédito: David Silverman / New England Patriots
Andy Borregales aportará su precisión venezolana en el Super Bowl LX con los New England Patriots. | Crédito: David Silverman / New England Patriots

Julian Love, liderazgo latino en la secundaria de Seattle

En el lado de los Seahawks, Julian Love aporta experiencia y jerarquía. De ascendencia mexicana y cubana, el safety es uno de los líderes defensivos del equipo. Su lectura del juego, capacidad para cerrar espacios y su peso en el vestidor lo convierten en una pieza clave para Seattle en un duelo de máxima exigencia. No siempre acapara reflectores, pero su impacto suele aparecer en los momentos grandes.

Elijah Arroyo, juventud mexicana con futuro prometedor

La representación mexicana también estará presente del lado ofensivo con Elijah Arroyo. El tight end de Seahawks vive su primera temporada en la NFL y, aunque su rol ha sido limitado, su presencia en el Super Bowl ya es un logro significativo. Arroyo simboliza el futuro: talento joven, raíces latinas y la oportunidad de aprender y crecer en el escenario más exigente del fútbol americano.

Elijah Arroyo vivirá el Super Bowl LX como novato, representando a México y dando sus primeros pasos en el escenario más grande de la NFL. | Crédito: Rod Mar / Seattle Seahawks
Elijah Arroyo vivirá el Super Bowl LX como novato, representando a México y dando sus primeros pasos en el escenario más grande de la NFL. | Crédito: Rod Mar / Seattle Seahawks
Cinco jugadores, cinco caminos distintos y una misma vitrina: el Super Bowl. Más allá del resultado final, su presencia confirma que el talento latino sigue ganando espacio y protagonismo en la NFL. Este domingo, mientras se define al campeón, también se escribirá otro capítulo del crecimiento latino en el fútbol americano profesional.

