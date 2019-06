¿Por qué debemos confiar en Miguel Araujo como reemplazante de Carlos Zambrano?

"¿A quién no le gustaría jugar con la Bombonera repleta? Miedo no hay, me muero por estar. ¿Messi? no existen los extraterrestres mi hermano, solo hay que respirarle la nuca", le dijo, con una mirada que echaba fuego en un parque del distrito de Lince, Miguel Araujo a El Comercio a días de que la selección peruana enfrentará a Argentina en Buenos Aires por las Eliminatorias. Hay futbolistas que se comen las uñas y les tiemblan las piernas ante las grandes citas, y están también los otros, como el defensor del Talleres, los que quieren estar en esos partidos bravos en los que se ven los gallos.

Luego que Carlos Zambrano quedara descartado por lesión para jugar este sábado ante Brasil en la tercera jornada de la Copa América, el ex Alianza Lima es elegido por Ricardo Gareca para suplirlo. Pese a que el hombre del Basilea tuvo actuaciones destacables en los encuentros ante Venezuela y Bolivia, la hinchada nacional tiene motivos para estar tranquila por su ausencia. Hay argumentos para creer que con el 'albañil', como le dicen en Argentina, la bicolor construirá una pared impenetrable ante las arremetidas de Coutinho y compañía. A continuación repasamos tres razones para confiar en Araujo.

1) Araujo es de esos futbolistas que, lejos de intimidarse, lo motivan las estadios llenos, los partidos calientes, los insultos de la hinchada visitante y enfrentar a delanteros top. Prueba de ello es que, en el camino hacia Rusia, el entonces zaguero de Alianza Lima fue un perro de presa que encimó en todo momento nada menos que al temible Luis Suárez, el corpulento Felipe Caicedo, y al mejor jugador del mundo para la gran mayoría, Lionel Messi. Esto se dio frente Uruguay, Ecuador y Argentina, respectivamente.

Araujo enfrentó a Messi en la Bombonera y siempre se mostró sólido. (Foto: AP)

En todos estos duelos sacó veinte sobre veinte. No solo hizo gala de su velocidad para los cruces y su capacidad para batirse en el mano a mano (y ganarles casi todas) a tres de los atacantes más pintados de Sudamérica, además, dejó en claro su fortaleza mental.Ante los norteños fue su debut en un partido oficial de selección y, para su mala suerte, le tocó ingresar frío en pleno partido ante un sentido Luis Abram. Contra los charrúas nos jugábamos la vida y era la fecha catorce, en la que cualquier error te lleva a un gol y este te podía dejar fuera de la Copa del Mundo. Y enfrentar a Messi con la mítica cancha de Boca reventando de gente es amenazante para cualquier jugador. Pero Araujo, contra todo pronóstico, lució como un general con mil batallas sobre los hombros.

2) El defensor tiene 24 años y el rostro aún de jovencito, sin embargo, no se deje engañar. El duelo ante el 'Scratch' será el número 17 de Miguel con la blanquirroja. En su currículum ya tiene la experiencia de haber disputado Copa Libertadores y Copa Sudamericana con Alianza Lima, la Superliga argentina, el durísimo fútbol serbio con la Estrella Roja de Belgrado, de haber pasado por casi todas las selecciones menores y, con la absoluta, ya sabe lo que es jugar Eliminatorias y un Mundial.

Araujo reemplazará a Carlos Zambrano en la zaga central. (Foto: GEC)

Claro, nadie dice que no se puede equivocar, pero no dudamos que esta llegue a causa alguna presión extra por enfrentar a Brasil. Puede fallar como lo haría hasta Virgil van Dijk del Liverpool, pero esto se daría más por cuestiones propias del juego o por si alguno de los atacantes brasileños sale inspirado y frota lámpara, pero no por nervios. No estamos hablando de un chiquillo, más bien de un jugador ya hecho y derecho.

3) Pese a la crisis a nivel dirigencial y organizacional que atraviesa la AFA en estos momentos, la Superliga argentina es un torneo que todavía es competitivo, al menos dentro del marco sudamericano. Enfrentar a equipos como Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing que casi siempre llegan a instancias finales de los torneos internacionales, debe haberle servido y mucho a Araujo. También te ayuda a crecer jugar todos los fines de semana con estadios repletos de hinchas que alientan y aprietan los noventa minutos.Todo esto te forma y hace madurar como futbolista. Araujo, en Talleres, ha sabido convivir con todo ello y ha salido airoso. No se convirtió en titular en discutible pero sí ha sido más que importante para el técnico Alexander Medina. No por nada acumuló 16 presencias en la última temporada.

Araujo jugó bastante en la última temporada del fútbol argentino. (Foto: AP)

Jugar en el extranjero tiene un plus extra y no cualquier futbolista peruano ha sabido ganarse un respeto en la tierra de Maradona. No es ídolo, pero los hinchas de Talleres lo valoran y lo quieren por su fuerza y carácter, algo que no es para minimizar. Mañana Araujo puede volver a demostrar que es un zaguero confiable y que no le queda grande la camiseta de la selección. Frenar a Coutinho, Everton y Firmino es un todo un desafío pero también una gran vitrina. Todo el país espera que vuelva a lucirse.