"Lo que no debemos pedirle a Gareca", por Pedro Canelo

El Perú volvió a apostar por Ricardo Gareca y el argentino no ha demorado mucho en mostrar todas sus cartas. Transparencia en la táctica, claridad en el discurso. Gareca, con acostumbrada sutileza, nos ha dicho en estos dos amistosos ante Holanda y Alemania que los días cambian, pero el libreto no. Más del 90% pedía su renovación (encuesta El Comercio-Ipsos de julio), así que advertidos estábamos. No se aceptan devoluciones.

El buzón de sugerencias se ha abierto luego de estos amistosos FIFA. El comando técnico leerá o escuchará con paciencia, aunque hay pedidos que han llegado fuera de tiempo. Aquí la lista de estas vanas exigencias:

1. Que cambie el estilo de juego



Ante holandeses y alemanes, otra vez tropezamos con imprecisiones en salida que se capitalizaron en goles rivales. Nos pasó en el Mundial, se repite la historia tres meses después. Es un riesgo asumido al apostar por el toque. “Es un riesgo que prefiero tomar”, explicó Gareca. Así nos estrese por ratos, este Perú del ‘Tigre’ seguirá tocando al límite. Es el momento de corregir para evitar sufrimientos ante rivales que abruman en la marca como los germanos el domingo.



Gareca: “Zambrano podría volver a la Selección”





2. Que convoque a Benavente



En las indomables olas de las redes sociales, gritar lo que los hinchas quieren es navegar tranquilo. Cristian Benavente, querido y mediático, se ha convertido en palabra clave para pronunciar lo políticamente correcto en el análisis de la selección. Hoy abusar de ese pedido es forzado y roza el desconocimiento. Gareca sí tiene a Benavente en su lista de preferencias. La prueba es que lo convocó aunque sin cumplir los plazos para conseguir el permiso del club (Charleroi). Que nadie se sorprenda si el ‘Chaval’ aparece en algún próximo llamado. Tendrá su oportunidad, no hay que hacer marchas para exigirlo.

3. Que no se reúna con Zambrano



“A Perú no le sobra nada, todo suma”, explicó también Gareca. Y algo más que ha dicho es que siempre va a esperar que los jugadores mismos sean quienes manifiesten el deseo de estar. Carlos Zambrano tuvo la voluntad de visitar la concentración y expresar sus ganas de volver. El comando técnico ya le detalló las reglas de juego y ahora el defensor del Basilea sabe lo que deberá hacer para pegar la vuelta. Una reunión tampoco garantiza convocatoria. Gareca también lo ha dicho. Y a veces parece que no lo escuchamos.



Gareca: “Estos partidos son importantes para los jóvenes”





4. Que Perú gane siempre



Será interesante ver cómo un técnico cumple por primera vez seis años al mando de una selección peruana. El proceso es una ventaja para el trabajo, pero no garantiza triunfos. Alemania en el Mundial es un ejemplo emblemático. Tampoco una generación dorada es resultado seguro (Chile sin Mundial o Brasil eliminado por Bélgica en Rusia). Ante ese lado azaroso del fútbol, lo mejor es tratar de hacer las cosas bien y con orden. Es cierto que Perú ha perdido cuatro partidos de los últimos cinco disputados. Una derrota más agrandará el sinsabor, sin duda. Un proceso deportivo también exige entereza emocional de todas las instancias. En Alemania ratificaron a Löw y Brasil renovó a Tite. Aprender de los grandes, también es crecer.