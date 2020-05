Dennis Rodman, excéntrico exjugador de la NBA, todavía genera polémica por su opinión sobre el básquet de estos tiempos, cuando habló de LeBron James en una entrevista con el medio Overtime en 2019 y lo minimizó, incomodo con las comparaciones entre ‘The King’ y Michael Jordan, su exaliado en los Chicago Bulls.

La estrella de los años noventa, considerado por muchos como el mejor defensa de la historia, arremetió contra la figura de los Lakers al ser consultado si hubiese podido cubrirlo, unas declaraciones que son virales en la actualidad por su aparición en el documental The Last Dance de ESPN, que se transmite por Netflix.

“Yo podría haberlo parado sin problemas, hasta Scottie Pippen lo hubiera hecho. Es muy fácil de marcar, no tiene movimientos, Pippen lo hubiera detenido antes de que llegara a mi zona. En nuestra época, LeBron hubiera sido un jugador del montón”, declaró Rodman el año pasado en el programa The Dan Patrick Show. “Él solamente es grande pero yo me he enfrentado a jugadores más fuertes y grandes que él”, agregó.

Dennis también aprovechó la oportunidad para dejar claro que ‘Air’ Jordan la tuvo más difícil que LeBron James. "Michael llegó a la NBA cuando la gente podía golpear al rival, tirarlo al suelo, hacer un lanzamiento y regresar rápidamente a defender”, aseguró el cinco veces campeón, dos con Detroit Pistons (1989 y 1990) y tres con Chicago Bulls (1996, 1997 y 1998).

