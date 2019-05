Deontay Wilder vs. Dominic Breazeale: pelea de boxeo EN VIVO por el título mundial peso pesado CMB

Los estadounidenses Deontay Wilder vs. Dominic Breazeale se miden este sábado (10:00 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Action / Showtime / Eurosport 2 / Space) en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York por el título mundial peso pesado CMB. El cetro está en poder de 'The Bronze Bomber'.

El boxeador estadounidense Deontay 'The Bronze Bomber' Wilder (41 peleas, 39 nocauts - 1 empate) buscará retener su corona del peso pesado CMB este sábado (10:00 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Action) cuando choque guantes con Dominic 'Trouble' Breazeale (21 peleas, 18 nocauts - 1 derrota) en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Wilder ha levantado polémica por sus recientes declaraciones en las que insinúa que "matará" a Breazeale. El boxeador incluso detalló que su referencia es literal y que el boxeo es el único deporte en el que te pagan por matar.

"La vida de Breazeale está en juego en esta pelea y me refiero a su vida. Todavía estoy tratando de conseguir un cuerpo en mi palmarés", declaró Wilder sin preocupaciones. "Dominic Breazeale pidió esto, no fui a buscarlo. Él [me buscó]. Entonces, si llega, pues llega. Este es un deporte brutal, no es un deporte de caballeros", agregó exasperado. "En este momento en particular, tenemos mala sangre el uno contra el otro. Este es el único deporte en el que puedes matar a un hombre y cobrar por ello al mismo tiempo. Es legal. ¿Por qué no usar mi derecho a hacerlo?", puntualizó el nacido en Alabama.

Dominic Breazeale, que sólo ha caído una vez en sus 21 peleas (noqueado ante Joshua en el 2016), intentará conseguir el título peso pesado este sábado en Brooklyn. El originario de California está seguro de su triunfo y se mostró optimistas en sus declaraciones.

"Soy algo que la división de peso pesado necesita y todos ustedes se sorprenderán el sábado por la noche. Tienes que hacer lo que has dicho diciendo que harás", explicó Breazeale. "Aprendí mucho sobre lo que había estado haciendo mal. No tomé lo suficiente para obtener la victoria esa noche. Analicé golpe tras golpe y aprendí más de perder ante Anthony Joshua en 2016, fue un gran paso para mi carrera. Esa pérdida que cualquier victoria que tuve", expresó.

Horario y fecha: ¿A qué hora empieza el Deontay Wilder vs Dominic Breazeale?

Los Ángeles - 6:00 p.m.

Estados Unidos - 6:00 p.m.

El Salvador - 7:00 p.m.

Guatemala - 7:00 p.m.

Honduras - 7:00 p.m.

Costa Rica - 7:00 p.m.

Nicaragua - 7:00 p.m.

Ciudad de México - 8:00 p.m.

Bogotá - 8:00 p.m.

Lima - 8:00 p.m.

México - 8:00 p.m.

Panamá - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m. 14 00

Colombia - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Paraguay - 9:00 p.m.

Puerto Rico - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Cuba - 9:00 p.m.

Canadá - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Nueva York - 9:00 p.m.

Santiago - 9:00 p.m.

Caracas - 9:00 p.m.

República Dominicana - 9:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Río de Janeiro - 10:00 p.m.

Buenos Aires - 10:00 p.m.

Londes - 02:00 a.m. (19 de mayo)

Rabat - 02:00 a.m. (19 de mayo)

Kinshasa - 02:00 a.m. (19 de mayo)

Barcelona - 03:00 a.m. (19 de mayo)

Ciudad del Cabo - 03:00 a.m. (19 de mayo)

Estambul - 04:00 a.m. (19 de mayo)

Doha - 04:00 a.m. (19 de mayo)

Nairobi - 04:00 a.m. (19 de mayo)

Nueva Delhi - 06:30 a.m. (19 de mayo)

Jakarta - 8:00 a.m. (19 de mayo)

Pekín - 9:00 a.m. (19 de mayo)

Tokio - 10:00 a.m. (19 de mayo)

Sydney - 11:00 a.m. (19 de mayo)

Cartelera completa del Deontay Wilder vs Dominic Breazeale

Deontay Wilder vs Dominic Breazeale: Mundial WBC del peso pesado.

Gary Russell Jr. vs Kiko Martínez: Mundial WBC del peso pluma.

Juan Heraldez vs Argenis Méndez: peso ligero.

Cartelera preliminar del Deontay Wilder vs Dominic Breazeale

Robert Alfonso vs Iago Kiladze: peso pesado.

Gary Antonio Russell vs Saúl Eduardo Hernández: peso gallo.

Gary Antuanne Russell vs Marcos Mojica: peso superligero.

Richardson Hitchins vs Alejandro Munera: peso superligero.

Kenny Robles vs Roy McGill: peso superligero.

Dylan Price vs Manuel Salvador Manzo: peso supermosca.