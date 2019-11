DT







Deontay Wilder vs. Luis Ortiz EN VIVO via ESPN y FOX Sports: revancha en Las Vegas por el título mundial peso pesado del CMB Deontay Wilder vs. Luis Ortiz EN VIVO | ONLINE se medirán este sábado 23 de noviembre (11:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN y FOX Sports) en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) en una esperada revancha en la que el premio es el título mundial peso pesado del CMB, en poder del de Alabama