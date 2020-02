Deportivo Cali vs. River Plate EN VIVO ONLINE | Sigue el partido por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2020 que se disputará este martes, desde las 7:30 de la noche (hora peruana), en el estadio Deportivo Cali. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

Cali será todo, menos un buen anfitrión del River Plate de Paraguay, que se estrenará internacionalmente en el duelo de ida que cumplirán en territorio colombiano por la Copa Sudamericana. El cuadro azucarero, que marcha en la segunda posición del torneo Apertura del fútbol colombiano, quiere alcanzar su primer título internacional tras rozar dos veces la gloria en la Copa Libertadores, en 1978 y 1999, cuando perdió ambas finales. Al frente tiene a un debutante, a un desconocido en estas lides que, sin embargo, llega con ambiciones.

Deportivo Cali vs. River Plate | Horarios:

18:30 horas - México

19:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

20:30 horas - Venezuela, Bolivia

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

00:30 horas del miércoles - Reino Unido

01:30 horas del miércoles - España, Alemania, Italia, Francia

Considerado uno de los grandes del balompié cafetero, el Cali cuenta con poco margen de error. Su afición solo quiere saber de victorias, así que en sus cálculos no cabe más que una victoria frente a los paraguayos, incluso que les permita hacer planes anticipados para la segunda fase de la Sudamericana.

El Cali quiere siempre manejar la pelota y ahogar la salida de sus rivales. Y atrás cuenta con el seguro de David González, un portero de gran nivel. “Nosotros vamos a jugar a la posesión, a lo que venimos entrenando”, señaló a la prensa el volante Andrés Arroyo.

Aunque El Kelito sea prácticamente un desconocido en tierras cafeteras, los azucareros no se confían. “Llegamos muy motivados, es una competencia internacional, todos la quieren jugar y estamos ansiosos por ese partido. Del rival no conozco mucho, pero me imagino que vienen a sacar por lo menos un punto”, agregó Arroyo.

River Plate estuvo 22 años fuera de la primera división. Hace dos que regresó y prepara su estreno internacional, con el sabor amargo que le dejó la apretada derrota 2-1 ante el líder Libertad por el torneo Apertura.

El ‘Kelito’ se ubica en la séptima posición del campeonato paraguayo después de cuatro juegos. En su visita al Cali, quiere romper todos los pronósticos. “River quiere jugar como un grande y creo que lo está haciendo. Estamos mejorando. Jugando de esta forma va a ser mucho más lo que vamos a ganar que lo que vamos a perder”, señaló el técnico Marcelo Philipp.

En sus filas cuenta con el recién incorporado Álvaro ‘Palito’ Pereira, el veterano lateral que jugó con la selección uruguaya. Más allá de los equipos, del fútbol paraguayo siempre se espera que saque su “garra” para herir primero y matar después en casa.

Deportivo Cali vs. River Plate | Posibles alineaciones:

Deportivo Cali: David González - Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Richard Rentería, Darwin Andrade - Andrés Colorado, Juan Daniel Roa, Deiber Caicedo, Agustín Palavecino, Jhon Vásquez - Jesús Arrieta. DT: Alfredo Carlos Arias.

River Plate: Pablo Gavilán - Richard Fernández, Alex González, Gustavo Giménez y Álvaro Pereira - Rodrigo Alborno , Emiliano Agüero, Silvio Torales y Alberto Contrera; óscar Giménez y Marco Prieto. DT: Marcelo Philipp.

