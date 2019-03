Municipal vs. Colón: el duro comentario de narrador argentino al ver cómo alentaban hinchas peruanos No solo las tribunas vacías del Nacional llamaron la atención de la prensa argentina durante el Municipal vs. Colón por la Copa Sudamericana, también otro detalle que te contamos aquí

El narrador Jorge Arcapalo y a la derecha una desolada tribuna edil. Difusión