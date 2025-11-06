La 124ª edición del gran Derby Nacional se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre a partir del mediodía en el Jockey Club del Perú. La carrera más emblemática del turf peruano volverá a ser el punto de encuentro en el histórico Hipódromo de Monterrico.

Con más de un siglo de historia, el Derby Nacional no es solo el máximo desafío para los mejores potrillos del país, sino también una de las celebraciones sociales más esperadas del calendario limeño.

Como cada edición, miles de personas acudirán a Monterruco para disfrutar de la adrenalina de la competencia en un ambiente familiar y social.

La expectativa se centra en los protagonistas: EfeJota y Khamal, dos potrillos de élite que han forjado una rivalidad épica. Tras protagonizar duelos electrizantes en las coronas previas, con un triunfo para cada uno, la tensión ha escalado al máximo. En esta final se definirá, de manera definitiva, cuál de los dos es el mejor potrillo de su generación y quién grabará su nombre en la historia de la hípica nacional.

Tradición abierta a nuevas audiencias

“El Derby es parte fundamental de la identidad y tradición del Jockey Club y del país. Es un evento que reúne a generaciones, donde los aficionados, las familias, niños y jóvenes pueden redescubrir el encanto de nuestro hipódromo y la pasión por la hípica”, señaló Danilo Chávez Abad, presidente del Jockey Club del Perú.

“Queremos que el público viva el Derby como una experiencia completa. Para ello, tendremos zonas familiares, experiencias gastronómicas variadas, espacios culturales y una activación sorpresa, pensadas para que todos disfruten de un día de entretenimiento y tradición. Es una celebración de la historia del Perú y su gente”, agregó Chávez Abad.

El Derby Nacional 2025 se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre, el ingreso es gratuito con una programación que incluirá emocionantes carreras y actividades para el disfrute de toda la familia.

Para más información sobre el evento (actividades, horarios y sorteo) no dudes en visitar las redes sociales del mismo @hipodromomonterrico.

