A puertas de las elecciones para elegir al presidente de la República, no es descabellado afirmar que varios de ellos estuvieron involucrados, de una u otra forma, en la historia de nuestro fútbol. Más específicamente, de la selección peruana. “¿Es muy futbolero Alan García?”, le preguntó el argentino Fernando Miembro en 2008 a Manuel Burga, mandamás de la Federación Peruana de Fútbol de aquel entonces. “No como el presidente Toledo. No le conozco, por lo menos, debilidad por el fútbol. Creo que es hincha de Alianza”, respondió. El fallecido líder aprista cumplía por esos años su segundo mandato, en reemplazo de Alejandro Toledo. Era un reflejo de lo que hemos vivido por décadas.

Desde visitas de delegaciones a Palacio de Gobierno o de la máxima autoridad del Estado a los camerinos. También hemos tenido presencia en partidos históricos, bajadas a la cancha a cantar el himno y hasta participación directa en la organización de algún torneo. Nuestros presidentes han dicho presente en toda la historia de la selección peruana. Todo empezó en el primer partido de su historia, el 1 de noviembre de 1927 por la Copa América. El Play de honor fue del líder del ‘Oncenio’.

EL PRIMERO

Augusto Bernardino Leguía y Salcedo fue presidente del Perú entre 1908 a 1912, cuando el balompié estaba en pañales en nuestro país, pero no fue hasta su largo mandato entre 1919 hasta 1930 que, sin querer o quizás sí, entró a la historia grande de nuestro fútbol. No solo lo hizo con nuestro combinado patrio, sino también en el Clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Es más, sin contar el rumor popular que el ‘Stud Leguía’ estuvo involucrado en la fundación del cuadro aliancista, quien sí formó parte importante en sus primeros años fue Foción Mariátegui. Él era pariente de su esposa, Julia Swayne, y fue clave para que los blanquiazules ingresen a los torneos de fútbol. Por eso, Alianza Lima formó parte del primer campeonato de nuestra historia, en 1912, pese a que en esos años el fútbol aún pertenecía a la clase alta.

Información de El Comercio en la previa al primer partido de la selección en su historia, en 1927. Se ve a Augusto B. Leguía dando el puntapié inicial. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Nuestro país fue elegido como sede de la Copa América de 1927, la primera que se organizaría en nuestras tierras y que la bicolor diría presente. En un año de bonanza económica en el Perú, Augusto B. Leguía le dio al torneo un alto interés particular y hasta nacional. Incluso, tres años más tarde, mencionó al campeonato sudamericano en lo que sería su último mensaje presidencial. Una de sus primeras decisiones fue remodelar el Stadium Nacional, cambiando las tribunas por una de madera inglesa y con una ligera ampliación.

Cerca al inicio del torneo, Augusto B. Leguía emitió un decreto en que las empresas de vapor y ferrocarril bajen sus tarifas y todos puedan formar parte del torneo. El primer día de noviembre, la selección peruana se presentaría por primera vez en un campo de fútbol ante la poderosa Uruguay, quizás la mejor selección del mundo en aquel momento. Para el lambayecano, era una gran oportunidad de sentir el clamor popular.

Pese a que el partido estaba programado para las 3 y 30 de la tarde, se retrasó por la llegada de Augusto B. Leguía al estadio, 18 minutos más tarde. Hubo una marcha de bandera para anunciar su presencia. Lo hizo junto a sus edecanes, el capitán Raúl de la Riva Aguero y el oficial de Marina Teodosio Cabada, y fueron recibidos por los mismísimos directivos de la Federación Peruana de Fútbol. Se ubicó en el palco presidencial (al medio de la tribuna occidente).

Junto a él estaban miembros de su familia, congresistas, el embajador de Cuba y los ministros de Argentina, Cuba, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Ni bien se instaló, los futbolistas salieron al campo, se dirigieron hacia donde su ubicación e hicieron el saludo oficial. Leguía, entonces, bajó acompañado de los delegados de Uruguay y Perú, así como Alejandro Garland, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y dio el puntapié inicial del encuentro. Los orientales ganarían el partido por 4-0.

Augusto B. Leguía (al medio de bigote) en el palco presidencial previo al Perú vs. Uruguay de la Copa América 1927. (Foto: Revista Mundial)

Augusto B. Leguía también fue el presidente en el primer Clásico de la historia, el 23 de setiembre de 1928. Este encuentro era un reflejo de dos sociedades limeñas muy marcadas durante su gobierno. La Federación Universitaria (hoy Universitario de Deportes), con estudiantes de clase alta, superó por 1-0 a Alianza Lima, el club de La Victoria, barrio obrero. Pablo Pacheco, ingeniero, anotó el solitario gol.

Finalmente, Leguía seguía en el cargo durante la primera participación de Perú en Mundiales, en Uruguay 1930. Unos meses antes, Alianza Lima había sufrido una dura suspensión, pero fue levantada y sus futbolistas dijeron presente. Justo cuando la delegación regresó a nuestro país, tras un largo viaje en barco en agosto, Luis Miguel Sánchez Cerro tomó el poder tras un golpe de estado.

LOS MUNDIALISTAS

Pasaron cuarenta años para que la selección peruana diga presente en la Copa del Mundo. En agosto de 1969, un empate a dos goles ante Argentina en La Bombonera nos clasificó al Mundial de México. Juan Velasco Alvarado (1968 - 1975) era el presidente y no dudó en que el plantel bicolor acuda a Palacio de Gobierno ni bien regresaron a Lima.

Miles de personas se reunieron en la Plaza Mayor para presenciar el saludo de los futbolistas desde el palco de la ‘casa de Pizarro’. Velasco fue el presidente durante la cita en tierras mexicanas, enviando telegramas de aliento previo a los partidos y de felicitaciones luego de los triunfos. El también militar dejó la presidencia en plena campaña de la Copa América 1975.

Juan Velasco abrazando a Oswaldo Ramírez en su llegada a Lima, tras la clasificación de Perú a México 1970. 'Cachito' anotó nuestros dos goles en La Bombonera. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Francisco Morales Bermúdez (1975 - 1980) estaba al mando del gobierno cuando Perú jugaba el Mundial de 1978. Su nombre sonó fuerte luego de doloroso 6-0 en contra de Argentina, pues el general Jorge Rafael Videla, su homólogo en dicho país, era muy cercano a él. Se presumió hasta tratos entre gobiernos para que la bicolor, esa noche de rojo, pierda con un marcador que permita a la albiceleste llegar a la final.

“Yo he tratado de investigar esto. No quiero mencionar nombres ni cosas así, pero ahí ha habido muchas cosas subalternas, no santas, que dieron lugar a eso. No fue estrictamente futbolístico. Videla los amedrentó. Algo pasó y parece que corrió un poco de dinero. Todo hace pensar que fue así. De que fue anómalo, fue totalmente anómalo”, le dijo Morales Bermúdez a El Comercio en 2014.

En una racha inusual y hasta hoy irrepetible, Fernando Belaúnde Terry (1980 - 1985) se convirtió en el tercer presidente que de manera consecutiva estaba al cargo cuando Perú jugó en la Copa del Mundo. Tuvo la oportunidad de ser el primer mandatario presente en el estadio el día que Perú clasificaba al Mundial, incluso la ‘Comisión España 1982′ y sus ministros insistieron que asista, pero prefirió ver el empate ante Uruguay en Palacio por televisión ya que esa era su cábala.

También estuvo muy activo durante el Mundial en suelo ibérico, así como se le vio tomándose fotografías con el plantel que jugó las Eliminatorias a México 1986. Su mandato acabó justo después del pase al repechaje, con el empate a dos goles contra Argentina, que perdimos ante Chile ya en el periodo de Alan García Pérez.

Martín Vizcarra (al medio con camiseta) junto a los mundialistas de 2018 previo al viaje hacia Rusia. (Foto: Presidencia de la República)

Una repentina renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) le cedió el honor a Martín Vizcarra (2018-2020) de ser el presidente durante Rusia 2018. Previo al viaje del equipo, el sureño visitó al plantel y hasta se puso la indumentaria de la selección en medio de todos los mundialistas. “Ustedes me han obsequiado una camiseta yo quisiera entregarles lo más significativo que tenemos todos los peruanos que es nuestra bandera”, dijo el jefe de Estado, previo a entregarle el Pabellón Nacional a Alberto Rodríguez. En una conferencia, apoyó al equipo en cara a su debut ante Dinamarca.

Vizcarra también estuvo en el cargo cuando Perú llegó a la final de la Copa América 2019. La Presidencia de la República tuvo que desmentir públicamente una noticia falsa que afirmaba que viajaría a Brasil para ver ese encuentro. “Soy sincero, no pensaba que iba a ser una victoria tan contundente . Queda para la historia y para demostrar que cuando muchas veces se pierde la fe y la confianza, somos capaces de revertir la situación”, afirmó luego de la goleada contra Chile.

En los Mundiales Sub 17, Alejandro Toledo (2001-2006) era el presidente del Perú en el torneo organizado en el Perú. El líder de Perú Posible fue muy activo en la organización del torneo. El ‘boom’ de los ‘Jotitas’ sucedió en el segundo cargo de Alan García (2006-2011). El exmandatario llevó a Palacio a todos los juveniles futbolistas, así como el entrenador ‘Jota Jota’ Oré para felicitarlos y premiarlos por el pase al Mundial de Corea del Sur 2007.

CAMPEONES DE AMÉRICA

Perú ganó por primera vez el campeonato sudamericano en 1939. Como local en Lima, la bicolor superó 2-1 a Uruguay, con doblete de ‘Campolo’ Alcalde, en el Nacional limeño. En un hecho quizás impensado hoy, el presidente Óscar Benavides (1933 - 1939) no estuvo presente en el estadio. Los futbolistas hicieron una caravana hasta donde se encontraba, en el Callao, para festejar el título con el primer mandatario. En donde sí asistió continuamente fue en la Copa América extraordinaria de 1935, jugada en Lima por los 400 años de la fundación de nuestra capital.

Así informó El Comercio sobre el telegrama que Francisco Morales Bermúdez envió a los campeones de la Copa América 1975. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

No hay dudas que el gobierno del general Benavides coincidió con una de las mejores etapas de la bicolor: campeón de la Copa América en 1939, medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 1938 y una magnífica actuación en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Una coordinación entre él y Claudio Martínez, presidente de la FPF, acabó con el abandono del torneo de la delegación peruana, al no considerar justo que la FIFA reprograme el partido ante Austria. Perú había vencido a los europeos por 4-2.

En medio del desarrollo de la Copa América 1975 sucedió el ‘Tacnazo’, golpe militar que ascendió en el poder a Francisco Morales Bermúdez (1975 - 1980). El aún en vida exmilitar de 99 años fue el presidente cuando la selección peruana ganó por segunda y última vez este torneo. Ni bien acabó el partido en Venezuela, envió un telegrama en el que se leía que felicitaba a los futbolistas por el título pues “constituye una prueba irrevocable de amor a la patria y confirma una vez más el agendrado espíritu nacionalista promovido por nuestra revolución”.

Pero, sin dudas, el momento más recordado en su mandato sucedió en las Eliminatorias a Argentina 1978. Perú superaba por 2-0 a Chile en el Nacional, clasificando al triangular por dos cupos al torneo, cuando Morales Bermúdez bajó a la cancha, se puso la camiseta de Julio Meléndez (capitán en ese proceso) y cantó a viva voz el Himno Nacional rodeado de los futbolistas. Esta es la escena más icónica de un presidente de la República en un partido de fútbol de nuestra selección.

COPA AMÉRICA EN PERÚ Y OTRAS CURIOSIDADES

Hubo dos expresidentes de mucha trascendencia durante algunas ediciones de la Copa América organizadas en el Perú. Manuel Odría (1948 - 1956) aprovechó el ‘Ochenio’ para hacer grandes construcciones en nuestra capital. Una de sus obras más célebres fue remodelar el Estadio Nacional, de madera en la época de Augusto B. Leguía, a una moderna infraestructura de cemento en 1952. Había que lucirlo a lo grande y aprovechó la gran oportunidad que tuvo.

Paraguay debía ser sede del torneo en 1953, pero al no contar con un estadio a la altura, Perú aprovechó para organizar la Copa América. En el debut histórico de la bicolor en el estadio remodelado nuevamente en 2011, Bolivia sorprendió al ganar por 1-0. Nuestro seleccionado llegó a la última fecha con chances de ser campeón, pero Uruguay, vigente campeón del Mundial, nos dejó sin opciones con una goleada de 3-0. Todo se desarrolló de cabeza. Con influencia de Odría, se dejó pasar hasta dos Eliminatorias Mundialistas.

Alejandro Toledo saludando a 'Chasqui', mascota de la Copa América 2004. (Foto: Inés Menacho / Archivo El Comercio)

Alejandro Toledo (2001-2006) fue el presidente durante la Copa América 2004, última con sede en el Perú. Su influencia con la organización del torneo, mejora de las sedes y hasta su presencia en la premiación del sorteo y la final fueron más que evidentes. Es más, se cuestionó, más con humor que polémica, el gran parecido de ‘Chasqui’, la mascota del campeonato, con el jefe de estado peruano.

Por si fuera poco, previo al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2014, Ollanta Humala (2011-2016) entrenó con la selección peruana de Sergio Markarián. Escoltado por Claudio Pizarro y Juan Vargas, el líder del partido nacionalista se animó a trotar y tocar el balón con los convocados. Tuvieron que buscarle una indumentaria sin publicidad para que pueda decir presente en la Videna.

