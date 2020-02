DT







Desde las inmediaciones del vestuario, así observó Carlos Zambrano el partido de Boca vs. Talleres por la Superliga [VIDEO] El defensor peruano Carlos Zambrano no fue incluído en los 18 jugadores convocados para el partido entre Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba por la fecha 18° de la Superliga argentina. El zaguero estuvo junto a un grupo de compañeros observando el partido