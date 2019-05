Devin Haney vs. Antonio Morán EN VIVO vía ESPN / DAZN: boxeo por título internacional CMB peso ligero

Devin Haney vs Antonio Morán se miden este sábado (8:00 pm. EN VIVO ONLINE vía ESPN / DAZN) en el MGM National Harbor, en Oxon Hill - Estados Unidos. La lucha está pactada por el título internacional CMB peso ligero en poder del estadounidense Devin Haney.

Devin Haney vs Antonio Moran EN VIVO vía DAZN: boxeo por título internacional CMB peso ligero | EN DIRECTO. (Video: YouTube / Foto: Twitter DAZN)

La lucha pactada a diez asaltos entre el estadounidense Devin Haney (21-0-0, 13 KOs), campeón peso ligero CMB y OMB, se mide ante el mexicano Antonio Morán (24-3-0, 17 KOs). La velada se realizará en el MGM National Harbor, en Oxon Hill, Estados Unidos.

El invicto Devin Haney, que aspira a ser el mejor peso ligero del planeta, tendrá un duro desafío ante el mexicano Antonio Morán. Aunque el joven de 20 años se mostró confiado en el triunfo.

“Siento que es una pelea muy dura en la que vamos a demostrar la capacidad que tenemos, tengo un nivel completamente diferente, les puedo decir que este sábado van a ver algo que no han visto antes, especialmente en una persona que solo tiene 20 años”, mencionó Devin 'The Dream' Haney.

Devin Haney vs Antonio Morán: por el título internacional CMB peso ligero. (Foto: Twitter DAZN)

Por su parte el mexicano Antonio Morán, tres derrotas en sus once años como boxeador, tendrá una gran oportunidad para enrumbar su carrera hasta la cima, si es que gana la pelea.

“Estoy muy emocionado por esta oportunidad que se me presenta, hicimos un buen campamento de entrenamiento, venimos fuertes, venimos motivados, ansiosos, estoy ya emocionado de subir el sábado a la pelea, esperen lo mejor de mí”, explicó Morán.



Horarios en el mundo de Devin Haney vs Antonio Morán: por el título internacional CMB peso ligero

