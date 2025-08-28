Hace no mucho tiempo, los E-Sports eran considerados como una forma de entretenimiento, pero hoy todo ha cambiado: se ha convertido en una industria millonaria que compite con los deportes tradicionales:

En varios países ya son reconocidos como deporte oficial y las audiencias que visualizan las competencias profesionales de videojuegos son cada vez mayores, y superan incluso a finales de la NBA o la Champions League.

Según Statista Market, en 2024, se estimó que el sector de los E-Sports generaría más de 1.800 millones de dólares a nivel mundial, gracias a patrocinios, transmisiones en vivo, publicidad digital y premios.

Las grandes marcas no son ajenas al fenómeno de los E-Sports e invierten en equipos profesionales, estadios se llenan con fanáticos y plataformas de streaming como Twitch y YouTube concentran millones de espectadores en cada torneo.

Benjamín Mamani, docente de la carrera de Diseño de Videojuegos en la Escuela de Educación Superior Cibertec, brinda más detalles sobre los E-Sports.

“Los videojuegos que llegan a convertirse en E-Sports no solo dependen de la popularidad. Necesitan equipos de profesionales que piensen cada detalle de jugabilidad, accesibilidad y emoción competitiva. El diseño es lo que convierte un juego en un deporte digital”, explicó Mamani.

El vertiginoso crecimiento de estos deportes ha generado una alta demanda de profesionales especializados en diseño y desarrollo de videojuegos.

En el Perú, cada vez más jóvenes ven esta industria como una opción de carrera que combina creatividad, tecnología y un impacto global.

“Formar parte de la industria de los videojuegos es hoy una oportunidad única para los jóvenes peruanos. Se trata de una disciplina que no solo ofrece empleabilidad, sino también la posibilidad de crear productos que trascienden fronteras y llegan a millones de personas”, añadió Mamani.

“Esta profesión permite desarrollar diversos productos que hoy en día se transforman en nuevas disciplinas, como en el caso de los E-Sports. Antes se pensaba que era solo un hobbie, pero actualmente el trabajo de un especialista marca una diferencia real y genera cambios. Además, la retribución económica inicial en el Perú ha aumentado significativamente, oscilando entre S/ 3,000 y S/ 4,000, es decir, hasta ocho veces más que antes”, complementó.

