El Día del Shopping ya no es solo una excusa para salir de compras. Es, como todo lo que termina colándose en nuestro calendario, una oportunidad para mirar alrededor y pensar en qué nos mueve. Y si hablamos de pasiones, pocas cosas lo hacen tanto como el deporte. Desde el hincha que no se pierde un clásico hasta el que madruga para correr 10 kilómetros antes de ir a la oficina, todos tienen un objeto de deseo que se convierte en un símbolo de identidad.

La oferta, este 2025, es tan amplia que emula a un menú de opciones en un estadio lleno: hay de todo y para todos. Para los que quieren sentirse en la cancha, las camisetas oficiales siguen siendo un clásico. En Universitario, la edición especial por el tricampeonato está llamada a convertirse en pieza de colección. En Alianza Lima, la camiseta alternativa luce como un guiño al futuro. Y en la selección, el nuevo diseño rumbo a las Eliminatorias ya genera debate en redes.

Pero no todo queda en la indumentaria. El boom del running mantiene a las zapatillas en la lista de imprescindibles. Marcas de primera línea han lanzado modelos que combinan ligereza y amortiguación pensados para el corredor urbano. Si lo tuyo es el ‘gym’, las bandas de resistencia y relojes inteligentes son aliados para medir cada sesión. Y para quienes prefieren la aventura, mochilas técnicas y bicicletas de montaña encabezan las recomendaciones.

El deporte, al final, también es memoria. Por eso, los libros sobre leyendas como Paolo Guerrero o Claudio Pizarro aparecen como regalos con peso propio: más que objetos, son relatos de un tiempo que ya es historia.

El Día del Shopping no se trata solo de comprar. Es la excusa perfecta para regalar algo que conecte con lo que más nos gusta: el movimiento, la competencia, la emoción. Porque un regalo deportivo no se queda en la bolsa; se lleva puesto, se entrena, se usa, se recuerda.

Reloj Inteligente

Xiaomi Smart Band 10 - Precio: 189 soles

Sentirse bien no depende solo del esfuerzo físico. Se trata de entender lo que necesita el cuerpo, de identificar cuándo moverse, cuándo pausar, cuándo respirar. En un mundo donde las rutinas avanzan con velocidad, encontrar espacios de conexión consigo mismo y con el propio ritmo se vuelve esencial. Actividades como el box, las artes marciales, el boot camp o el yoga se han convertido en rutas para reconectar, liberar tensiones y tomar consciencia del cuerpo en movimiento.

Pensando en quienes buscan esa conexión integral, Xiaomi presenta la Xiaomi Smart Band 10, un smartband diseñado para acompañar esa búsqueda diaria de equilibrio. Este dispositivo no solo mide el esfuerzo físico, sino que ofrece información valiosa sobre cómo responde el cuerpo antes, durante y después de cada entrenamiento o momento de descanso.

Camisetas de Fútbol

Camiseta Sporting Cristal Edición Especial 1988 - Precio: 349 soles

Han pasado 37 años desde aquel título inolvidable de 1988 y Sporting Cristal vuelve a mirar su historia de la mano de PUMA. La firma alemana, que retomó oficialmente el patrocinio del club a comienzos del 2025, presenta una camiseta edición especial inspirada en la que vistió el equipo campeón de ese año. El lanzamiento busca combinar memoria, innovación y la pasión que el fútbol peruano despierta en la hinchada celeste.

Camiseta de Perú 1978 - Precio: 359 soles

Adidas lanza esta camiseta a las épocas doradas del fútbol peruano.

Track Top Perú - Precio 379 soles

Conjunto deportivo en homenaje a la bicolor.

Nike Camiseta Morada Alianza Lima 2025 - S/ 289.90

Camiseta Estampada de fútbol para hombre Dri-FIT

Chimpúnes de fútbol F50 League para césped artificial

Precio S/ 359

Encuentra tu rapidez para expresarte de verdad en la cancha. Siente la adrenalina con los chimpúnes de fútbol adidas F50, diseñados para la velocidad. Estos chimpúnes de fútbol League presentan un exterior Fiberskin con un llamativo estampado Sprintgrid y una lengüeta envolvente que te ofrece una sólida sujeción. La mediasuela de EVA y la suela de caucho con tacos se unen para que puedas alcanzar altas velocidades en superficies de césped artificial.

Camiseta Hombre Universitario Oficial 2025 Estadio

Precio: S/ 158.90

