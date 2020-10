La alimentación es uno de los pilares más importantes para la salud. Tener una dieta balanceada aporta vitaminas y nutrientes que permiten realizar de la mejor manera todas las actividades diarias de las personas. Sin embargo, cuando eres deportista, comer bien se vuelve casi una obligación, dado que los alimentos que cada atleta requiere corresponderán a la actividad que realiza, brindándole una serie de beneficios para desarrollarse y destacar. Así, en el Día Mundial de la Alimentación, Kimberly García, Rodrigo Santillán y Kevin Martínez cuentan cómo organizan sus comidas y la importancia que tienen en su desarrollo como deportistas.

KIMBERLY GARCÍA

La marchista peruana no la tiene fácil. Hace unas semanas, Kimberly García habló con el El Comercio y contó cómo es que durante la pandemia ha tenido que ingeniárselas para entrenar, dado que su Federación aún no ha elaborado los protocolos de sanidad necesarios para que los centros deportivos de Huancayo sean habilitados para que los atletas puedan practicar con total seguridad.

“Sí, desde hace dos meses he tenido que salir a la calle, porque entrenar en casa es perjudicial para mi deporte. Sin embargo, no ha sido fácil, porque he tenido que buscar rutas para poder marchar. En la marcha atlética uno necesita lugares planos, y acá en Huancayo hay, pero donde la gente está aglomerada. Así que he tenido que tener mucha paciencia para encontrar un buen espacio. He tenido que ir lejos, pero aún así a veces me encontraba con recorridos con muchas piedras o subidas, que no me convenía. Al final, lo logré, pero está realmente alejado”, contó.

Es por ello, que nuestra medallista en Lima 2019 es consciente que tener una buena alimentación es primordial para poder realizar todas sus actividades del día a día, y seguir preparándose para su próxima meta: Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Como marchista, tener una dieta equilibrada hace que mi rendimiento mejore. Mi alimentación consta de 5 veces al día donde siempre debo consumir proteínas, carbohidratos, vitaminas y líquidos. Por ejemplo, en el desayuno como pollo a la plancha con ensalada de brócoli, pimentón y una taza de maca. En mi media mañana, una ensalada de frutas y en el almuerzo unos tallarines verdes con carne roja, ensalada y refresco. La media tarde, frutos secos con yogurt, y finalmente, en la noche arroz con pollo y té”, aseguró Kimberly García.

RODRIGO SANTILLÁN

Nuestro medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 la tiene clara. Comer bien es indispensable para su salud y en la mejora de su rendimiento en el agua. Así, a pesar de su corta edad (14 años) organiza sus entrenamientos, clases de la escuela, y comidas para cumplir con todo de la mejor manera.

“Al inicio uno ve la dieta deportiva como algo aburrido y desagradable, pero luego te das cuenta que no es así. Además, uno comienza a ver cambios en su cuerpo que le sorprenden. Es por ello que le recomiendo a las personas seguir una dieta saludable y variada. Eso sí, bajo la supervisión de un nutricionista porque solo ellos saben qué es lo mejor para nuestros cuerpos. Además, la buena alimentación permite tener un buen sistema inmunológico y evitan enfermarse. Eso sí, el deporte también es primordial ”, afirma Rodrigo.

Rodrigo Santillán





KEVIN MARTÍNEZ

Hablar de paleta frontón es hablar de Kevin Martínez. El heptacampeón nacional y el medalla de oro en Lima 2019 cuenta cómo se preparó para romperla en los Juegos Panamericanos.

"En un deportista se aumenta la ingesta de proteínas, también las calorías, porque en el deporte consumimos mucho más calorías que alguien más sedentario. En mi caso, el tener una buena dieta es primordial. Una de los mejores tipos de alimentación que he tenido fue una muy baja en carbohidratos y azucares, y muy elevado en grasas buenas y proteínas. Eso hacía que tuviera mucha energía, y tuviera un gran año como el que fue el 2019. El mejor en mi vida, sin duda", confesó.





Kevin Martínez

Eso sí, es importante destacar que cada dieta va acorde al matobolismo de las personas, y para ello, tal y como lo afirmó Rodrigo Santillán, se requiere de una especialista, como lo es el nutricionista.

