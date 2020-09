Al minuto 14 del partido ante San Martín, el viernes pasado, Federico Alonso recibió una tarjeta amarilla que lo suspendía para la siguiente fecha. Esta cartulina se convirtió en la entrada de Diego Chávez al once titular de Universitario luego de cuatro años. Ángel Comizzo decidió innovar a Aldo Corzo como defensor central, dejando un lugar en la banda derecha. De 27 años, los cuatro últimos alejado del club, ‘Chaveta’ fue el elegido allí.





En verano, cuando las pretemporadas traen un ambiente de optimismo, Diego Chávez apareció en los entrenamientos de la ’U’. Con tan solo 145 minutos jugados en Primera División desde 2017, repartidos en un par de partidos, el lateral buscaba ganarse la confianza de Gregorio Pérez para firmar contrato. Al filo del estreno en Copa Libertadores, fue fichado por seis meses y le dieron la dorsal 32. Sabía que no la tendría fácil, más que todo porque el titular es el mundialista Aldo Corzo.

Diego Chávez debutó con la 'U' en la primera fecha del campeonato en 2012. (Foto: Francisco Neyra)

“He bajado más de 14 kilos y me siento bien. Soy hincha de la ’U’ desde que era chiquitito y esta oportunidad la tengo que aprovechar al máximo””, declaró Chávez en Depor al ser confirmado como refuerzo. El defensor no fue presentado en la ‘Noche Crema’, tampoco lo inscribieron en la Libertadores y salió dos veces en banca antes de la suspensión del torneo. La pandemia por el COVID-19 le generó temor, pues su contrato era hasta julio.

La llegada de Ángel Comizzo cambió sus expectativas. El argentino lo tenía de titular en su primera etapa en Ate e inmediatamente solicitó que se amplié su vínculo. Otra vez, fue suplente en dos ocasiones, pero una expulsión del central Alonso le dio chance de volver a vestir la camiseta crema, luego de cuatro años y medio. Jugó 74 minutos ante Cienciano en el Alberto Gallardo.

📋✅ Así alineará Universitario esta mañana ante la @Club_Cienciano por la Fecha 9 de la #Liga1Movistar.#CIExU pic.twitter.com/Qzx6PhjNQD — Universitario (@Universitario) August 31, 2020





-DE ALTAS Y BAJAS-

Otro acto del destino hizo que Diego Chávez haga su debut en el fútbol profesional. Una huelga de futbolistas en la primera fecha en 2012, obligó a los equipos a recurrir a sus jugadores juveniles. Así, alternando como central, fue titular en el joven equipo de la ’U’, que perdió 1-0 ante Inti Gas en Ayacucho. La crisis económica del club lo dejó en la oncena titular de ’Chemo’ del Solar. Daniel Ahmed se interesó en él y lo convocó a su recordada selección Sub 20.

Ángel Comizzo llegó en 2013 y encontró a un Diego Chávez consolidado. Nunca se atrevió a moverlo del titularato y jugó 39 de los 47 partidos de la ’U’ campeón de esa temporada. Sumó 128 partidos hasta 2016, en que se fue del club. El primer aviso fue cuando Josué Estrada llegó a tomar su lugar. Se le acusó de mal comportamiento, aunque él tiene una versión distinta que involucra hasta a Ricardo Gareca. El zurdo apareció en la primera convocatoria del ’Tigre’ al mando de la Bicolor.

“Mi salida de la ’U’ no fue por indisciplina. Fue por un tema anímico. Había Copa América y convocaron a siete compañeros. Yo pensaba que también iba a la Selección, no me llamaron y anímicamente me vine abajo porque llamaron a todos mis compañeros: Trauco, Ruidíaz, Polo, Flores. No me pude levantar más”, declaró hace poco en Movistar Deportes.

El entrenamiento de Diego Chávez mientras pasa la cuarentena. (Video: Instagram)

El resto de su carrera la pasó entre Sport Rosario, José Gálvez (Copa Perú),Unión Huaral (Segunda División) y Binacional, en todos tuvo problemas fuera de las canchas, según versiones de hasta los mismos entrenadores. Ya se había vuelto habitual ver fotos o videos de él en torneos de barrio. Al dejar al equipo de Huaraz, en donde él también negó las acusaciones de sobrepeso, decidió abrir su negocio de tienda de ropa.

En Sport Huaraz apenas apareció en un partido. La misma historia pasó con el ‘Bi’, en un empate sin goles ante Sport Huancayo, con 55 minutos en cancha el 2 de noviembre del año pasado. Este fue su último partido en Primera División hasta la novena fecha de esta temporada. No jugaba por la ’U’ desde el 24 de julio de 2016.

Diego Chávez jugó 22 partidos con Unión Huaral en Segunda División. (Foto: Fernando Sangama)

-LOS REGRESOS-

Por uno u otro motivo, son varios los futbolistas del último plantel campeón de Universitario de Deportes en irse y volver al equipo. Todo empieza en el arco con José Carvallo, quien dejó el equipo entre 2015 a 2018. Se fue al no contar con tantas oportunidades en la competencia con Raúl Fernández. Ya más consolidado en la Selección Peruana y hasta con una convocatoria al Mundial, regresó al conjunto crema la temporada pasada.

Rafael Guarderas se dio el lujo de anotar un gol en aquella final ante Real Garcilaso, aún así, a mitad de 2016 fichó por UTC. Luego de algunas destacadas actuaciones en Deportivo Municipal, regresó a la ’U’ en 2019. Diego Guastavino fue la gran figura de esa campaña y el Querétano mexicano se fijó en él. Regresó entre 2016 y 2017. Ahora juega en Carlos A. Mannucci.

Raúl Ruidíaz quizás es el caso más recordado, por más que su primera ausencia duró poco. El delantero fue el goleador de esa campaña con 21 anotaciones, más allá de llegar ya con el torneo iniciado. Se fue a Melgar en el primer semestre de 2015, regresando rápidamente al conjunto crema. Fue clave en el título del Torneo Apertura 2016.

Alexi Gómez se fue al año siguiente para empezar su trayectoria internacional. Sin mucha suerte en Chile y Suecia, volvió a Ate en 2016. Se ganó la confianza de Pedro Troglio, volviendo a salir en 2018. Hoy juega en Alianza Lima. Werner Schuler, en San Martín, pero aún con su pase en la ’U’, y John Galliquio también se fueron y regresaron en su momento.

