Diego Costa y la lisura que le dijo al juez del Barcelona vs. Atlético Madrid para que lo expulsaran | VIDEO

El delantero hispano-brasileño Diego Costa fue expulsado en el minuto 28 por decirle dos veces al árbitro: "Me cago en tu puta madre", según recoge el colegiado Jesús Gil Manzano en el acta oficial del partido, que terminó con victoria del Barcelona sobre el Atlético Madrid (2-0).

"En el minuto 28 el jugador (19) Da Silva Costa, Diego fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí a viva voz, en los siguientes términos:"¡¡ME CA** EN TU P*** MADRE!!, ¡¡ME CA** EN TU P*** MADRE!!", refleja el árbitro en el acta.

En el apartado de "otras incidencias", el árbitro añade: "Una vez expulsado, aún en el terreno de juego, (Diego Costa) me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 y 2, respectivamente".

Costa se quejó ostensiblemente tras una posible falta del Barcelona en la medular y el colegiado paró el partido para expulsar al delantero del equipo rojiblanco. En la misma jugada, vieron tarjeta amarilla Diego Godín y José María Giménez.

Tras la expulsión, el central del Barcelona Gerard Piqué intentó calmar Costa y lo acompañó fuera del terreno de juego. Simeone movió el banquillo y dio entrada a Correa por el lateral derecho Arias.

¿Qué más pasó?

Según las imágenes del programa español 'Vamos', el delantero del Atlético Madrid Diego Costa explicó varias veces al árbitro del partido Gil Manzano que en el insulto se refería hacia sí mismo y no al colegiado.

"La p*** madre que ME parió. La p*** madre que ME parió, he dicho", expresó varias veces Diego Costa, a lo que el árbitro Gil Manzano le respondió: "Tu, Tu", aduciendo que el hispano-brasileño se refirió a él y no a sí mismo.

Luego, Diego Costa llamó "hijo de pu**" al árbitro mientras se lo llevaban afuera del campo de juego del Barcelona vs. Atlético Madrid por la fecha 31° de la Liga española.