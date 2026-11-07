Diego Elías y Paul Coll se citan hoy, sábado 7 de noviembre de 2026, en la gran final del US Open Squash Championships. El ‘Puma’ peruano busca hacer historia una vez más en el Arlen Specter US Squash Center de Filadelfia frente a su clásico rival de circuito. A continuación, te presentamos todos los detalles de los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas este electrizante duelo por el título mundial.

¿A qué hora juega Diego Elías vs. Paul Coll hoy por final del US Open Squash Championships?

El partido por la final del torneo estadounidense está programado para iniciar en la tarde-noche de este sábado. Dependiendo de tu ubicación geográfica, estos son los horarios oficiales para seguir la transmisión en vivo:

Perú: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

Ecuador: 6:00 p. m.

Estados Aires (ET): 6:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

España: 12:00 a. m. (del domingo 8 de noviembre)

¿En qué canales transmiten Diego Elías vs. Paul Coll hoy por final del US Open Squash Championships?

Para el territorio peruano y la mayor parte de Latinoamérica, el encuentro no cuenta con transmisión en señal abierta ni televisión por cable convencional. Al tratarse de un deporte con derechos centralizados, la cobertura televisiva tradicional es limitada, por lo que la principal alternativa para verlo en directo en pantallas grandes es a través de sus plataformas digitales oficiales.

¿Dónde ver Diego Elías vs. Paul Coll ONLINE por final del US Open Squash Championships?

La cobertura total del partido se podrá disfrutar de manera 100% digital. Estas son las opciones oficiales disponibles en internet:

SQUASHTV: Es la plataforma oficial de streaming de la PSA. Requiere una suscripción paga y transmitirá la final con señal de alta definición, estadísticas en tiempo real y comentarios especializados en inglés.