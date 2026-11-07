Por Redacción EC

Diego Elías y Paul Coll se citan hoy, sábado 7 de noviembre de 2026, en la gran final del US Open Squash Championships. El ‘Puma’ peruano busca hacer historia una vez más en el Arlen Specter US Squash Center de Filadelfia frente a su clásico rival de circuito. A continuación, te presentamos todos los detalles de los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas este electrizante duelo por el título mundial.

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