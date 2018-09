Diego Maradona y su divertida anécdota con el cantante Luis Miguel

Diego Maradona ha sido excéntrico desde su época como futbolista. El astro argentino siempre buscó ser el centro de atención y al lugar donde iba trataba de hacer notar su presencia. En un concierto en México, 'el pelusa' opacó a Luis Miguel y lo hizo gastar una cuantiosa suma de dinero.

La anécdota fue contada por Guillermo Coppola, ex manager de Diego Maradona y ha causado gran revuelo por la magnitud de los involucrados.

Ambos se encontraban en Pachuca, México, para disputar un torneo relámpago. Matías McCluskey, representante de Luis Miguel, los había invitado para una presentación del cantante en la Ciudad de México.

El argentino y sus invitados llegaron tarde a la presentación, la mesa en primera fila -que había sido ofrecida- ya estaba ocupada por gente de producción y televisión. Eso enojó a Diego Maradona.

Fueron enviados a la cuarta fila, tras ello, Diego Maradona indicó: "no voy, tampoco quiero escuchar a este tipo". Por ello, y para calmarlo, ordenaron botellas de champagne de mil dólares cada una.

El jugador ya era muy reconocido, por ello opacó a Luis Miguel. Coppola relató: "La gente ya lo conocía, por ello causó tanto revuelo en aquella presentación".

En ese tiempo, Maradona ya era una figura reconocida en el mundo del fútbol, por lo que su presencia causó que Luis Miguel no fuera el centro de atención de la noche. "La gente ya conocía a Diego", cuenta Coppola, entonces se les hizo fácil pedir 13 botellas de esa champaña.

"Recorrimos todas las mesas y le servimos a cada persona presente en el concierto", expresó. Cuando todo terminó, el representante McCluskey los esperaba tras bambalinas. Maradona dijo: "no, no iré a saludarlo, no quiero ir".

Coppola trató de hacerlo entrar en razón: "Che Diego no seas descortés, vamos a saludarlo, pero para no pagar las botellas". Tras ello, fueron a saludarlo y se fueron del lugar inmediatamente.

¿Quién se hizo cargo del pago de las 13 botellas (13 mil dólares)? El representante indicó que Luis Miguel tuvo que correr con la cuenta dejada por Diego Maradona.