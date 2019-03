Diego Maradona | Santiago Lara, supuesto décimo hijo del 'Pelusa' dio su testimonio

Matías Morla, abogado de Diego Maradona, reveló que el ex futbolista tendría un décimo hijo. Este jueves, medios argentinos difundieron declaraciones de Santiago Lara, quien sería el vástago perdido del '10'.

No es la primera vez que se oye el nombre del joven en la prensa. En el 2014, Santiago aparecía como el presunto "sexto hijo" del 'Pelusa'. Posteriormente, no se supo nada más de la existencia del muchacho.

Lara, nacido en La Plata y con 18 años, reapareció con un testimonio en el programa argentino Nosotros a la mañana de El Trece. En el audio propalado en el espacio, el joven detalló que la batalla legal para reconocer sus derechos van por buen camino.

"Estamos muy conmovidos. Como pudiste ver, en Internet salió esto y me puso feliz que por lo menos el abogado (Matías) Morla haya aceptado, por así decirlo, que estoy", indicó Santiago al medio citado.

Santiago Lara, el supuesto hijo de Diego Maradona. (Foto: Captura de El Trece) Santiago Lara, el supuesto hijo de Diego Maradona. (Foto: Captura de El Trece)

"Voy a esperar al margen legal. Estaré en contacto mediante lo que me digan mis abogados. Estoy muy movilizado y la verdad se me hace imposible no estar pensando en esto, pero bueno, espero que las cosas sucedan como tienen que suceder", añadió el supuesto hijo de Maradona.

Fabián Musto, abogado de Lara, dio alcances sobre el complejo asunto. "Estamos con Santiago cerrando la negociación como para iniciar ya desde un plano legal un reclamo respecto a su filiación", expresó y prefirió "no adelantar más".

De su lado, Clarín conoció que Diego Maradona estaría dispuesto a reconocer a Santiago Lara, si se comprueba la paternidad del campeón del mundo. Antes, el platense debe pasar por el mismo procedimiento de los hijos cubanos del 'Pelusa'.