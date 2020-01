El fixture de la Superliga argentina, en su regreso, indicaba que el cuadro dirigido por Diego Armando Maradona, Gimnasia y Esgrima La Plata, y el comandado por Gabriel Heinze, Vélez Sarsfield, tenían que medirse en ‘El Bosque’ por la fecha 17° del certamen.

Con motivaciones muy diferentes, el duelo se dio este viernes 24 de enero. Mientras que el cuadro de Diego Maradona (Gimnasia y Esgrima La Plata) buscaba sumar puntos para salir de la zona de descenso, el plantel de Gabriel Heinze (Vélez Sarsfield) quería llevarse los tres puntos para seguir luchando en la cima de la Superliga argentina.

Pero el espectáculo empezó mucho antes del pitazo inicial. Durante las horas previas al cotejo, en el verde césped de ‘El Bosque’ se pudo observar el trono en el que se sentaría Diego Armando Maradona. La idea era que el entrenador argentino firme el sillón y luego dirija desde esa ubicación.

Maradona firmando su trono | VIDEO

DEJÓ SU FIRMA EN EL TRONO#SuperligaxFOX | El entrenador de Gimnasia puso su marca en la silla especial que le diseñaron para ver el encuentro. pic.twitter.com/JtShwPwUJB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 24, 2020

Luego del pitazo final, Maradona fue abordado por la prensa local para que pueda brindar las impresiones del empate sin goles entre Gimnasia y Esgrima ante Vélez Sarsfield. En ese momento el defensor central peruano Luis Abram se acercó al técnico argentino y lo saludó.

Abram le estiró la mano, Diego la apretó y luego lo besó en el cachete. El peruano hizo lo mismo mientras todo era captado por las cámaras de televisión. Posteriormente Maradona continuó brindado sus impresiones del empate sin goles en el duelo por la fecha 17° de la Superliga argentina.

Maradona y el saludo con Abram | VIDEO

Diego Maradona con Luis Abram. (24/01/2020)

Maradona hablando de la propuesta futbolística de Nicolás Maduro

Diego Maradona reconoció el viernes que le ofrecieron ser entrenador de la selección de fútbol de Venezuela, pero aclaró que va a cumplir su contrato con Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Minutos antes de que Gimnasia comenzara a jugar con Vélez Sarsfield en el reinicio de la Superliga argentina, un periodista de la transmisión oficial de TV le preguntó por los rumores de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le había ofrecido en una reunión en Caracas el cargo en la “vinotinto”, a lo que Maradona asintió.

Nicolás Maduro recibió Diego Armando Maradona, quien se desplazó a Caracas para transmitirle su apoyo ante los tres días de reuniones que el mandatario tendrá durante el Foro de São Paulo pic.twitter.com/eE10MpZahA — RT en Español (@ActualidadRT) January 22, 2020

Pero el exfutbolista sostuvo que “no podía fallarle a los muchachos y a la gente (...) ya mi palabra estaba empeñada (con Gimnasia), no había ninguna posibilidad de que me sacara (...) de acá”.

Venezuela busca entrenador tras la salida de Rafael Dudamel, quien semanas atrás asumió el cargo de entrenador de Atlético Mineiro en Brasil. Maradona llegó el año pasado a Gimnasia con la tarea de salvar al equipo del descenso.