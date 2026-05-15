La pelota recorrió las 201 yardas directamente a la gloria. El golfista estadounidense David Pastore fue protagonista ayer en el Diners Club Perú Open con el hoyo en uno que logró en el hoyo 4 del campo de Los Inkas Golf Club.

Con un palo Fierro 6, Pastore realizó el hasta hoy el momento más emocionante del certamen que se disputa en Lima.

Completada las dos primeras jornadas, el líder sigue siendo el estadounidense Conner Godsey, pero ahora en solitario. Ayer completó la segunda ronda en 67 golpes y con 130 tiene un score de -14. Lo sigue su compatriota Joshua Lee (-13) y hay un empate en el tercer lugar con cinco jugadores en -12.

Tras las dos rondas, se efectuó el corte y 68 golfistas jugarán la jornada de fin de semana. Lamentablemente ninguno de los cinco peruanos pudo avanzar.

La tarjeta de David Pastore (Foto: PGA Tour)

Jaime Yzaga fue el mejor ubicado con un score de +3, lo siguieron Patricio Freundt-Thurne (+4), Andrés Cáceres (+6), Tiago Ledfard (+11) y Mauricio Meléndez (+19).

Este sábado y mañana domingo continúa el certamen que formar parte del circuito PGA Tour Américas.

Diners Club Perú Open

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