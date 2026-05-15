Por Jean Pierre Maraví Coppa

La pelota recorrió las 201 yardas directamente a la gloria. El golfista estadounidense David Pastore fue protagonista ayer en el Diners Club Perú Open con el hoyo en uno que logró en el hoyo 4 del campo de Los Inkas Golf Club.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.