Lima es el centro del golf regional con el Diners Club Perú Open. Desde este jueves se realiza este importante certamen en el campo de Los Inkas Golf Club con la presencia de 144 golfistas de 21 países distintos.

Este torneo es de larga historia para el golf peruano. Se juega desde 1982 y en 1991 fue socio de la creación del Tour Sudamericano. Luego, pasó a formar parte del PGA Tour Latinoamérica en el 2012 y desde el 2024 pertenece al circuito del PGA Tour Américas.

En esta temporada es la tercera fecha de las 15 del PGA Tour Américas y otorga puntos para la clasificación del Korn Ferry Tour. Los 10 primeros ascienden a dicho circuito.

Son 144 participantes, entre ellos, los dos ganadores de las primeras fechas, con Patrick Flavin (ganador del 94º Abierto del Centro Zurich en Córdoba) y Mason Greene (se impuso en el 71º ECP Brazil Open en Río), y también dos campeones previos del evento, con Hunter Wolcott (2025) y Marcos Montenegro (2023). También dicen presentes cinco peruanos: Andrés Cáceres, Patricio Freundt-Thurne (amateur), Tiago Ledgard (amateur), Mauricio Meléndez (amateur), Jaime Yzaga (amateur).Este jueves y viernes se disputan las dos primeras rondas con los 144 golfistas en acción en los 18 hoyos de Los Inkas Golf Club. Luego, el sábado y domingo solo compiten quienes superen el corte. Se espera que los peruanos logran pasar para que disputen las rondas de fin de semana.

Este jueves y viernes se disputan las dos primeras rondas con los 144 golfistas en acción en los 18 hoyos de Los Inkas Golf Club. Luego, el sábado y domingo solo compiten quienes superen el corte. Se espera que los peruanos logren pasar para que disputen las rondas de fin de semana.

El campo de Los Inkas Golf Club, sede del Diners Club Perú Open. (Foto: PGA)

—Destacados—

“Llegan a un campo de primer nivel, que cumple todas las exigencias que solicita el PGA”, nos dice Matías Becerra Crousillat, presidente de Los Inkas Golf Club.

El directivo destacó la relación de confianza que existe entre Los Inkas Golf Club y el PGA Tour para la realización del certamen. “Este trabajo lo iniciamos al día siguiente de haber finalizado el Perú Open del año pasado”, comenta.

La organización se destaca por el trato a los golfistas y eso se destaca desde el PGA. “El Diners Club Perú Open, un torneo que cada temporada es fuerte candidato al título de Torneo del Año del PGA Tour Américas, se disputa esta semana en el campo de Los Inkas Golf Club”, publicaron en su web, con lo que se recuerda que el certamen ganó dicho premio en el 2024.

El Diners Club Perú Open ya es parte de la historia del golf en la región y en el país, no solo porque reúne a los mejores golfistas del circuito, sino porque cita a los amantes del deporte durante los cuatro días del evento.

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