Por Redacción EC

Los Inkas Golf Club ya está listo para recibir al Diners Club Perú Open, la tercera fecha de la gira latinoamericana del PGA Tour Américas, entre el 14 y 17 de mayo.

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