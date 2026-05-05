Los Inkas Golf Club ya está listo para recibir al Diners Club Perú Open, la tercera fecha de la gira latinoamericana del PGA Tour Américas, entre el 14 y 17 de mayo.

Este tradicional torneo se disputa en Lima desde el 2012 como parte del calendario del PGA y Los Inkas Golf Club ya está vestido de gala para recibir a los más de 160 golfistas internacionales que llegarán a la capital para disputar el certamen.

“Tenemos una visión común y compartimos con el PGA los estándares sobre lo que debe ser un torneo internacional, lo que nos permite desarrollar un evento alineado a las altas exigencias del circuito”, comenta Matías Becerra Crousillat, presidente de Los Inkas Golf Club, sobre las condiciones que encontrarán todos los visitantes.

El Diners Club Perú Open es la tercera fecha del PGA Tour Américas, circuito que entrega cupos al Korn Ferry Tour -la segunda división del PGA Tour- para los diez primeros ubicados de la lista de puntos.

Son 15 fechas y ya se disputaron los torneos en Río de Janeiro (Brasil) y Córdoba (Argentina), con victorias de los estadounidenses Mason Greene y Patrick Flavin, respectivamente. Ahora buscarán seguir sumando puntos en Lima.

El torneo se inició con eventos como el Skill Games, certamen para menores donde ponen a prueba su precisión y técnica para el golf.

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