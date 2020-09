Conforme a los criterios de Saber más

La plataforma Zoom de Víctor Hugo Marulanda está funcionando más de diez horas al día. Han sido días de reuniones extensas e innumerables coordinaciones. En Alianza Lima buscan retomar el rumbo y para eso están afianzando las discusiones en la Comisión Técnica (con Mario Salas) y la Comisión de Planeamiento y Desarrollo (con Daniel Ahmed). Según el directivo colombiano, en el club íntimo están lejos del terremoto interno y que están buscando la etapa de transición administrativa. Sumar puntos ante Racing esta noche puede comenzar a sanar esas heridas. Alianza Lima ya no quiere seguir alejado de la victoria.

-¿Han sido días de muchas decisiones en Alianza Lima? ¿Podemos hablar de un momento de crisis deportiva?

Nosotros tenemos reuniones permanentes sobre todo ahora que tenemos comisiones formadas como la Comisión Técnica y la Comisión de Planeamiento y Desarrollo. Se ha formado una comisión nueva de Procesos. Son temas de estructurales que están variando con la llegada del Fondo Blanquiazul, la idea es que el club termine funcionando como una empresa. Hay responsabilidades, hay mapas estratégicos. Este 2020 es un año de transición y las reuniones son para una mejora continua. No es nada extraordinario y de este tiempo.

-¿Cuál es la situación real que vive como institución deportiva Alianza?

Lo que hacemos ahora es trámites semanales, una rutina. El tema central es que los resultados del primer equipo no han sido buenos. Dentro de todo, hemos recibido todo el apoyo del Fondo Blanquiazul. Estamos trabajando a la par y muy fuerte con ellos desde marzo-abril. Alianza Lima vive una etapa de transformación interno, pero eso no se ve a través de los resultados, se ven las salidas de algunos jugadores, se ven los partidos y como los números no son buenos, mucha gente empieza a especular. Nosotros nos sentamos todos los días con el entrenador, con las comisiones para poder salir de estos malos resultados.

-¿Crees que hay muchas cabezas en Alianza Lima?

El tema de las contrataciones pasa por una Comisión Técnica que funciona desde abril y mayo. Esta comisión es la encargada de la gestión de nómina, y también recibe el apoyo de la Comisión de Planeamiento. Esta estructura funciona desde marzo aproximadamente. Lo que nos toca es verificar qué podemos mejorar en esos procesos. Yo lidero ese proyecto, pero hay muchas personas que nos colaboran y nos ayudan.

-¿Hay gente del Fondo en esas comisiones?

En la Comisión Técnica no hay gente del Fondo, ellos se pueden invitar pero esta Comisión es nueva con unos cuatro meses aproximados. Y no hay gente del grupo inversor.

-¿Y por qué crees que se ha generado este clima de crisis interna?

Por los resultados se ha generado un clima de inestabilidad. Con el apoyo de las comisiones de planeación y técnica, con el apoyo de la administación y gerencia, con la gente del Fondo hemos recibido respaldo por seis meses. Ya hay asuntos internos que nosotros tenemos que evaluar para mejorar, con el conocimiento que tendrá el profesor Mario Salas, con el conocimiento del profesor Daniel Ahmed, con el aporte de Gustavo Zevallos, con mi aporte, tenemos que ir hacia el camino de las mejoras.

-¿La Comisión Técnica fue la encargada de ver el pase de Jonathan Herrera?

Así es, la idea era incorporar a un delantero y estaba entre él y Patricio Rubio. Al final lo de Herrera no pudo darse, pero sí fue un tema manejado por la Comisión.

-¿Herrera no fue un jugador contactado directamente por el Fondo?

No, ese tema fue de la Comisión.

-¿Cuál sería entonces la autocrítica?

Sí hemos hecho la autoevaluación, hemos construido estas comisiones para buscar la mejoras y equivocarnos lo menos posible. Alianza Lima tiene muchos proyectos que por ahora no son visibles, sería bueno que en su momento lo pueda comentar Daniel Ahmed, por ejemplo. Tenemos un proyecto muy robusto con el área de scouting, pero el tema mediático es el que nos pone en una situación incómoda. Mi deseo es que podamos sumar tres puntos. Hoy estoy seguro de que después de haber armado estas comisiones, estoy seguro que Alianza Lima encontrará el mejor camino. Ojalá sea lo más rápido posible.

-¿Que jueguen tantos jóvenes en el torneo local es porque aún aspiran al tercer puesto en la Copa y acceder al premio económico de la Sudamericana?

Hay un poco de eso, pero son temas que evaluamos en el plano interno. Hoy por la cantidad de partidos se ha decidido tener un equipo base para el torneo internacional, son partidos tan seguidos que estamos yendo en contra de los estándares universales de las competiciones. Estamos jugando cada 48 horas, cuando lo normal es jugar cada 72 horas. Esto lleva a que el comando técnico, al evaluar la nómina con la comisión técnica, se focalice en el torneo local y el internacional. Aún tenemos alguna posibilidad para torneos internacionales y lo vamos a seguir buscando. Mientras tanto, es importante que nuestros “potrillos” sigan acumulando minutos.

-¿La mejor noticia en este momento es el desempeño de los juveniles del club?

Eso lo charlamos en las últimas reuniones del grupo de trabajo. La coyuntura deportiva y la partida de algunos jugadores, nos ha llevo a dar minutos a estos “potrillos”. Nuestro convicción es jugar siempre con futbolistas formados en la institución. Y allí está muy claro el tema de la búsqueda de sostenibilidad de presupuesto con traspasos de futbolistas en el futuro.

-¿No crees que Alianza Lima no ha sido muy inflexible en el tema de las indisciplinas?

Hemos cumplido todo lo que nos puede dar el reglamento interno del trabajo y los contratos de los futbolistas. Hemos respetado la normatividad y debidos procesos, cada vez que hubo alguna irregularidad en el tema disciplinario siempre los hemos llevado al área legal. Hay decisiones que hemos tomado en la interna y que han estado a cargo del área legal.

-¿Por qué no ha sido considerado Alexi Gómez en el partido ante Racing?

Ha sido un tema de salud. Eso puedes consultarlo con detalle en el departamento médico.

