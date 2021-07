Novak Djokovic perdió la medalla de bronce en Tenis frente al tenista español Pablo Carreño Busta y tras su derrota también tuvo un mal comportamiento. El serbio lanzó su raqueta a la grada de los Juegos Olímpicos, pero horas después explicó lo sucedido. El tenista era el favorito para subir al podio de Tokio 2020, pero no tuvo gran actuación.

Tras su eliminación por la medalla de oro de Tokio 2020 ante Alexander Zverev, rompiendo su sueño de hacer el Golden Slam. Djokovic ya había dicho que estaba “física y mentalmente exhausto” tras perder contra el alemán y este fin de semana se notó ante el español, con quien cayó 1-6, 6-3 y 6-1.

“Lamento no haber ganado una medalla para mi país. He perdido las dos oportunidades en individuales y dobles mixtos. Ayer y hoy mi nivel de tenis bajó debido a que estoy física y mentalmente exhausto, pero no me arrepiento en absoluto de haber venido a los Juegos. Creo que no hay coincidencias en la vida, que todo pasa por algo. He sufrido derrotas muy dolorosas tanto en los Juegos como en grandes torneos y en general esas derrotas me han hecho más fuerte en todos los aspectos”, declaró el serbio a los medios de comunicación.

Responde accionar

Novak Djokovic se pronunció sobre su actitud antideportiva que tuvo tras su derrota ante Pablo Carreño Busta. El lanzar su raqueta a las gradas del estadio olímpico de Tokio 2020 tuvo muchas reacciones en las redes sociales y el serbio habló al respecto.

“¿Qué quieres que te diga? Es algo que pasa en el fragor de la batalla, no está bien, por supuesto pero soy así. Hago estas cosas, pido perdón por el mensaje que transmiten. Pero todos somos seres humanos. A veces es difícil controlarse”, comentó.

