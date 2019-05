Doblete Champions-Liga. ¿Por qué es difícil lograrlo?

Lionel Messi le prometió la Champions League a su afición en el pasado partido por el Trofeo Joan Gamper, durante la presentación del plantel del Barcelona para la temporada 2018-19. No lo ha cumplido. Ha ganado ya la Liga, sí, pero en su rostro del último fin de semana en la victoria sobre el Getafe aún se notaba el dolor de no poder levantar la Orejona otra vez.

Mientras, en conferencia de prensa, Zinedine Zidane sorprendía con sus palabras en abril pasado. “Para mí lo más importante es la Liga, es el día a día, y lo más complicado de conseguir”, aseguró el francés ganador de tres Champions de manera consecutiva.



"Yo no vine a ganar la Champions", dijo a su vez Pep Guardiola, adiestrador del Manchester City, antes de caer eliminado ante el Tottenham en los cuartos de final del certamen europeo.



Dos torneos distintos a los cuales cada quien le da la importancia debida. Una maratón local en la que puedes bajar el ritmo para acelerar luego ante un sprint europeo donde un tropezón te deja fuera de carrera. Son dos tipos de competición distintos que requieren virtudes distintas.

DISCUSIÓN EUROPEA

El discurso puede ser variopinto, pero el deseo en Europa es único: Ganar la Champions League. Es el reto que empiezan 79 equipos (desde la fase previa) y que hoy solo dos quedan en carrera: Liverpool y Tottenham.



Curiosamente, ambos clubes ingleses no clasificaron como campeones al certamen continental. Los 'Reds' fueron cuartos y los 'Spurs' terceros en la temporada pasada de la Premier League. Y en esta no conquistaron la liga casera tampoco porque no pudieron superar al Manchester City, campeón el pasado fin de semana en la última fecha.

LOS FINALISTAS Liverpool Premier League

2017-18: Cuarto

2018-19: Segundo Champions

Bombo 3

Segundo grupo C (PSG) Tottenham Premier League

2017-18: Tercero

2018-19: Cuarto Champions

Bombo 3

Segundo grupo B (Barcelona)

¿Por qué es difícil ganar la Champions y la liga local a la vez? El último equipo en hacerlo fue el Real Madrid en la temporada 2016-17. Antes, el Barcelona en la campaña 2014-15 y el Bayern Múnich en el 2012-13 lograron la hazaña.



Sin embargo, el caso del Real Madrid grafica todo. El cuadro blanco conquistó Europa en los tres últimos años, pero dejó de competir en la Liga Española a mitad de temporada. Apostó por un solo torneo porque entendió que la gasolina no le alcanzaba para ambas carreras.



En las ligas locales se juegan hasta 38 fechas, 34 en algunos casos, jugando cada fin de semana. El margen de error es más amplio, lo que permite recuperar el paso perdido. Se trata de una competencia larga que mide la regularidad y en el 99% de los casos siempre campeona el mejor, casi no hay lugar para los 'accidentes'.

En la Champions el campeón disputa trece partidos desde la fase de grupos, pero siete de ellos se hacen en las eliminatorias directas, donde todos coinciden que empieza la verdadera competencia. Los octavos en adelante se juegan desde febrero hasta mayo y coinciden con las definiciones de las ligas y copas nacionales. La seguidilla de partidos complica a los competidores y lo normal es que finalmente se apueste por uno de los dos frentes. Liverpool luchó hasta el final en los dos torneos, pero ya se quedó sin Premier. Ahora le queda la Champions.



Entonces, además de tener la resistencia para la maratónica liga, los clubes deben tener la velocidad para sacar ventaja a sus rivales en la competición europea. Hay que dominar dos pruebas distintas a la vez.

REQUISITOS

Plantel amplio

El Real Madrid, último ganador del doblete Champions-Liga, por ejemplo, supo gestionar su equipo con rotaciones que incluyeron a figuras como Isco, Asensio, Morata y Kovacic para suplir en la Liga a los Cristiano, Casemiro, Modric, Kroos y Benzema, quienes se centraron en la 'Duodécima'.

Figuras a tope

El Barza del triplete de Luis Enrique es otro ejemplo distinto: contar con jugadores como Messi, Neymar y Luis Suárez en todo su esplendor te acerca al éxito. El argentino jugó 57 partidos, el brasileño 49 y el uruguayo 43. Exprimidos al máximo en los 60 partidos que se juegan por temporada entre Champions, Liga y Copa del Rey. Ayuda también la diosa fortuna: no lamentar lesiones de los jugadores clave.

Sin margen de error

Europa te castiga una mala noche. Un error –como la última jugada del Ajax vs. Tottenham que significó el gol de Lucas Moura-, una distracción –como el off side de Agüero que le negó la clasificación al City ante el Tottenham-, o una mala noche completa -como la del Barcelona ante el Liverpool y la Roma, y la del Real Madrid ante el Ajax-, te pasan la factura, no te perdonan, se paga con una eliminación.



También la preparación de cada partido. Ese el gol de Origi tras el córner de Alexander-Arnold para la clasificación del Liverpool ante el Barza, más allá de una viveza del jugador, es saber a qué rival te enfrentas. O los cambios de Pochettino para que con Fernando Llorente cambie la serie ante el City y el Ajax.

Está el factor suerte también. Y ahora el VAR que decide partidos, sino que lo diga el Manchester United ante el PSG y el Tottenham que con ello pudo eliminar al City.



Es así que el fútbol tiene muchas aristas desde donde se puede intentar explicar los resultados. Lo concreto, finalmente, es lo que sucede en el campo de juego, pero esto en la mayoría de casos no se da por casualidad. Un cúmulo de factores determinan los resultados. Lo real es que ganar la Champions y la Liga casera en una misma temporada no es tan sencillo como parece. Se le podría denominar como hazaña deportiva.