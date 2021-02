Conforme a los criterios de Saber más

La situación actual hace inminente que el inicio de la Liga 1 se aplace hasta marzo. Programado inicialmente para el 24 de este mes, las medidas de salud tomadas en varias regiones del país obligan a que el torneo local espere unas dos semanas más para que el balón vuelva a rodar. En los últimos años, ya nos habíamos acostumbrado a que suceda a quincena de febrero, salvo el 2020, de coincidencia, que empezó el 31 de enero.

Debemos retroceder hasta la temporada 2005 para encontrar la última edición de nuestro campeonato que empezó en marzo. Su fecha de inicio estaba prevista para el 19 de febrero, pero empezó el 5 de marzo. Muy lejos de imaginar una pandemia mundial, aquella vez se postergó por los problemas usuales en nuestro balompié. Es más, ni siquiera arrancó desde la primera fecha.

- EL GÉNESIS -

El campeonato de 2003 se suspendió de manera abrupta en la fecha 17 del Clausura, para luego jugarse una maratón de 52 jornadas en el 2004. En medio de ese torneo, se aprobó el Estatuto del Futbolista, que, entre otras cosas, obligaba a los clubes a que sus futbolistas cuenten con contrato fijo y formato único, incluida la CTS, gratificaciones, vacaciones y seguro de vida. Entró en vigencia el primer día de 2005.

Antes que explote ese tema, había otro problema con los dos conjuntos más importantes del torneo. “Todos los equipos han cancelado, menos Alianza Lima y Universitario. ¿Qué hace Velásquez Giacarini (presidente de la ADFP) que no los suspende?”, decía Francesco Manassero, presidente de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP). Los blanquiazules le debían 57 mil dólares a 12 jugadores, pero la deuda de la ‘U’, que estaba en crisis, era de 100 mil a 40, entre los años 2001 a 2003.

Conferencia de prensa de Francisco Manassero (al medio) el 17 de febrero de 2005. El presidente de la SAFAP explicaba la molestia de los futbolistas. (Foto: Félix Ingaruca / Archivo El Comercio)

“Que el señor Manassero amenace nomás, no hay problema. En el caso de nosotros, solo debemos una pequeña parte y la vamos a cancelar en estos días”, fue la respuesta de Alianza Lima, a través del directivo Peter Ramsey. Mientras en tienda crema buscaban refinanciar la deuda, Manue Burga, mandamás de la FPF, también opinó: “No pagan de aquí al inicio del torneo y no podrán jugar. El castigo es automático”.

Todo estaba listo para que el campeonato diera inicio el 19 de febrero. Nueve días antes se hizo el sorteo, aunque luego los presidentes de los 13 clubes tuvieron una reunión de emergencia. Ya para ese entonces, la ADFP había mostrado su disconformidad con el Estatuto del Futbolista. Según su argumento, la disputa era que algunos jugadores no querían respetar algunos puntos.

- SE CANCELA -

Los clubes se negaban a aceptar, entre otros, los 14 sueldos como decía el Estatuto. Dicho documento no era un tema reciente, pese a que entró en vigencia el 1 de enero de 2005, sino ya era un proyecto en 1996, a la espera de su aprobación por el Ministerio de Educación. El otro tema en disputa era que para la ADFP, la FIFA no lo había aprobado. Finalmente, Universitario no podía llegar a un acuerdo con las cuotas de pago.

El 16 de febrero, a tan solo tres días de la primera fecha y con claras diferencias entre la Agremiación y la ‘U’, se suspendió el Torneo Apertura antes de su inauguración. “Nosotros no podíamos iniciar un campeonato que podía caerse en cualquier momento”, dijo Velásquez Giacarini. Además, se acusó a Manassero de “inflexible”, en especial con la deuda del cuadro estudiantil. En otras palabras, los clubes entraron en huelga.

Cienciano fue campeón del Apertura en la penúltima fecha, el 27 de julio. En una situación normal debía ser la segunda, programada para el 27 de febrero. (Foto: Enrique Cúneo / El Comercio)

En la Agremiación también consideraban de que los clubes tambien suspendieron el torneo al no poder cumplir los mínimos requerimientos que señala la Resolución 001-FPF-2005. Estas exigencias dictadas el 31 de enero, que fueron una promesa de Burga cuando ganó las elecciones en 2002, tenía una serie de pedidos para que los equipos demuestren una mejora en sus manejos.

Por otro lado, Manuel Burga estaba en Zúrich y se esperaba que, a su regreso, tenga una respuesta de la FIFA. En la primera reunión no hubo buenas noticias, pero sí en la segunda. El 22 de febrero, la ADFP y la Agremiación llegaron a un acuerdo y el Estatuto de Futbolista entraría en vigencia el 1 de julio. El tema con la ‘U’ entró a “saludables conversaciones” según Manassero.

- UN TORNEO INSÓLITO -

Para ese momento, había un nuevo problema. La fecha programada para el arranque del torneo era el fin de semana del 6 de marzo, es decir, con dos semanas de retraso. Para evitar mover todo el calendario, se tomó una decisión inédita: que empiece desde la tercera jornada. Las dos primeras pasaron a ser las dos últimas, jugadas recién en julio. Pero más insólito fue un pedido de la ADFP para cubrir el inicio de ese mes que no se iban a jugar partidos.

Diez de trece clubes (a excepción de Cienciano, Sporting Cristal y U. César Vallejo) iban a jugar en la ‘Copa La Tinka’, programada para el 26 de febrero. Era un torneo amistoso relámpago de eliminación rápida, a cuatro rondas, con una duración de seis horas, en donde cada tiempo iba a durar quince minutos. Los cinco equipos clasificados y el equipo perdedor con mayor diferencia de goles pasarán a la siguiente fase, y así hasta tener a dos finalistas.

Un gol de Carlos Zegarra le bastó a Sporting Cristal para ser campeón el 21 de diciembre. (Foto: Ernesto Arias / Archivo GEC)

José Basualdo, entrenador estudiantil, no estuvo de acuerdo. “Ni de niño en mi barrio de Villa Dálmine jugaba campeonatos de semejantes características”. Amenazó con no presentarse, pero luego se resignó. “Sí jugaremos, es una exigencia del contrato, pero yo no estoy de acuerdo: ¿qué torneo es ese? Jugamos 15′, descansamos una hora”, dijo. “Imagínate si nos eliminan en los primeros 30 minutos, seguro los periodistas dirán que la ‘U’ está hasta las patas”, agregó su dirigido Alex Magallanes.

Es más, ya habían llaves programadas en la primera ronda, ordenadas en orden alfabético: Alianza Atlético vs. Alianza Lima, Atlético Universidad vs. Coronel Bolognesi, FBC Melgar vs. Sport Áncash, Sport Boys vs. U. San Martín y Unión Huaral vs. Universitario. Estaba todo listo para que empiece a la 1 de la tarde en el Estadio Nacional. Con la amenaza de que se presenten juveniles, y como era de esperar, este torneo se canceló a último momento.

El campeonato de 2005 empezó el 5 de marzo, con una derrota de Alianza Lima ante Melgar en casa, un triunfo de Sporting Cristal sobre San Martín en el Nacional y un empate de la ‘U’ en Tacna. Cienciano ganó el Apertura, los celestes, ya con la polémica llegada de ‘Chemo’ del Solar como entrenador, en el Clausura. Ambos jugaron la final nacional, con el equipo bajopontino coronándose campeón nacional.

