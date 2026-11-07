La F1 GP Brasil 2026 es la jornada 20 de la temporada que da continuidad a la gira por América. El Grand Prix de Brasil se realizará en el Autódromo José Carlos Pace, en Sao Paulo, este domingo 8 de noviembre del 2026 a partir de las 12:00 PM (hora peruana). Lando Norris arranca como el máximo favorito para ganar el Gran Premio de Brasil 2026 debido a que consiguió la pole position. Además, Kimi Antonelli, recién coronado campeón mundial, largará segundo y también es candidato a hacerse con la carrera. ¿Qué canales transmiten F1 GP Brasil HOY por TV ONLINE? ESPN y Disney+ llevarán la carrera EN VIVO para Perú y el resto de Sudamérica.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver la F1 GP Brasil EN VIVO y ONLINE, este domingo 8 de noviembre desde el Autódromo José Carlos Pace, Sao Paulo. / CHARLY TRIBALLEAU

¿A qué hora empieza la F1 GP Brasil 2026 HOY?

La F1 GP Brasil 2026 empieza a las 12:00 p.m. (hora peruana) y 2:00 p.m. (hora argentina) este domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, Sao Paulo, Brasil.

Hora en México: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Hora en Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Hora en Estados Unidos (ET): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora en España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver F1 GP Brasil 2026, EN VIVO?

La F1 GP Brasil 2026 será transmitida a través de ESPN y Disney+ para Perú y el resto de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir la carrera por televisión y streaming.

En México, la transmisión estará disponible por Sky Sports e Izzi, señal de TV paga, además de Sky+, Izzi Go y F1 Pro TV.

Por otro lado, en Estados Unidos, la carrera será transmitida por ESPN, ESPN Deportes y Fubo. También podrá verse vía streaming mediante F1 TV y Apple TV.

Finalmente, en España, la carrera será transmitida por DAZN F1 y Movistar+, disponible en el dial 70 y O104.

A nivel global, los seguidores de la categoría también podrán acceder a F1 TV Pro, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, que ofrece repeticiones y cámaras a bordo.

Hora, TV y dónde ver en vivo el F1 GP Brasil

Fecha: Domingo 8 de noviembre del 2026.

Domingo 8 de noviembre del 2026. Carrera: F1 GP Brasil.

F1 GP Brasil. Hora: 11:00 (MEX); 12:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (BOL/VEN); 14:00 (ARG/BRA/CHI/PAR/URU).

11:00 (MEX); 12:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (BOL/VEN); 14:00 (ARG/BRA/CHI/PAR/URU). Canales TV: ESPN, Sky Sports, Fox Sports, ESPN Deportes y DAZN.

ESPN, Sky Sports, Fox Sports, ESPN Deportes y DAZN. Streaming: Disney+, Izzi Go, Sky+, Fubo, F1 TV, Apple TV y Movistar+.

Disney+, Izzi Go, Sky+, Fubo, F1 TV, Apple TV y Movistar+. Circuito: Autódromo José Carlos Pace, Sao Paulo, Brasil.

¿En qué canal transmiten F1 GP Brasil hoy en Perú?

En Perú, la carrera de F1 GP Brasil se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten F1 GP Brasil hoy en Argentina?

En Argentina, la carrera de F1 GP Brasil se podrá seguir EN VIVO a través de Fox Sports, ESPN, Disney+ y F1 TV Pro, señales disponibles para la transmisión de la Fórmula 1 en Sudamérica.

Fox Sports

ESPN

Disney+

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Brasil hoy en México?

En México, la carrera de F1 GP Brasil se transmitirá EN VIVO por Sky Sports e Izzi, señales de TV paga. También podrá seguirse mediante F1 TV Pro, sky+ e Izzi Go.

Sky Sports

Izzi

F1 TV Pro

Izzi Go

Sky+

¿En qué canal transmiten F1 GP Brasil hoy en España?

En España, la carrera de F1 GP Brasil se transmitirá EN VIVO por DAZN F1 y también estará disponible a través de Movistar+, en el dial 70 y O104.

DAZN F1

Movistar+

¿En qué canal transmiten F1 GP Brasil hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la carrera de F1 GP Brasil se transmitirá EN VIVO por televisión a través de ESPN y ESPN Deportes. También estará disponible mediante Fubo y, vía streaming, por F1 TV y Apple TV.

ESPN

ESPN Deportes

Fubo

F1 TV

Apple TV