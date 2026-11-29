La Fórmula 1 GP de Qatar 2026 afronta la penúltima fecha de la temporada este domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail. La carrera comenzará a las 11:00 a. m. (hora peruana) y 1:00 p. m. (hora argentina), con la presencia del piloto argentino Franco Colapinto, quien buscará tener una buena actuación al volante de su Alpine. La competencia será clave para el sudamericano, quien intentará llegar entre los primeros. ¿Qué canales transmiten F1 GP Qatar HOY por TV y streaming ONLINE? ESPN y Disney+ llevarán la carrera EN VIVO para Perú y el resto de Sudamérica.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver la F1 GP Qatar EN VIVO y ONLINE, este domingo 29 de noviembre desde el Circuito Internacional de Lusail.

¿A qué hora empieza la F1 GP Qatar 2026 HOY?

La F1 GP Qatar 2026 empieza a las 11:00 a. m. (hora peruana) y 1:00 p. m. (hora argentina) este domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail.

Hora en México: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Hora en Bolivia y Venezuela: 12:00 p. m.

12:00 p. m. Hora en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Hora en Estados Unidos (ET): 11:00 a. m.

11:00 a. m. Hora en España: 5:00 p. m.

¿Dónde ver F1 GP Qatar 2026 EN VIVO?

La F1 GP Qatar 2026 será transmitida a través de ESPN y Disney+ para Perú y el resto de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir la carrera por televisión y streaming.

En México, la transmisión estará disponible por Sky Sports e Izzi, señales de TV paga, además de Sky+, Izzi Go y F1 TV Pro.

Por otro lado, en Estados Unidos, la carrera será transmitida por ESPN y ESPN Deportes. También podrá verse mediante Fubo y, vía streaming, a través de F1 TV y Apple TV.

Finalmente, en España, la carrera será transmitida por DAZN F1 y Movistar+, disponible en el dial 70 y O104.

A nivel global, los seguidores de la categoría también podrán acceder a F1 TV Pro, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, que ofrece repeticiones y cámaras a bordo.

Hora, TV y dónde ver en vivo el F1 GP Qatar

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

domingo 29 de noviembre de 2026. Carrera: F1 GP Qatar.

F1 GP Qatar. Hora: 10:00 a. m. (MEX); 11:00 a. m. (PER/COL/ECU); 12:00 p. m. (BOL/VEN); 1:00 p. m. (ARG/BRA/CHI/PAR/URU); 11:00 a. m. (USA ET); 5:00 p. m. (ESP).

10:00 a. m. (MEX); 11:00 a. m. (PER/COL/ECU); 12:00 p. m. (BOL/VEN); 1:00 p. m. (ARG/BRA/CHI/PAR/URU); 11:00 a. m. (USA ET); 5:00 p. m. (ESP). Piloto argentino: Franco Colapinto (Alpine).

Franco Colapinto (Alpine). Canales TV: ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes y DAZN F1.

ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes y DAZN F1. Streaming: Disney+, Izzi Go, Sky+, Fubo, F1 TV, Apple TV y Movistar+.

Disney+, Izzi Go, Sky+, Fubo, F1 TV, Apple TV y Movistar+. Circuito: Circuito Internacional de Lusail, Qatar.

¿En qué canal transmiten F1 GP Qatar hoy en Perú?

En Perú, la carrera de F1 GP Qatar se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten F1 GP Qatar hoy en Argentina?

En Argentina, la carrera de F1 GP Qatar se podrá seguir EN VIVO a través de Fox Sports, ESPN, Disney+ y F1 TV Pro, señales disponibles para la transmisión de la Fórmula 1 en Sudamérica.

Fox Sports

ESPN

Disney+

F1 TV Pro

¿En qué canal transmiten F1 GP Qatar hoy en México?

En México, la carrera de F1 GP Qatar se transmitirá EN VIVO por Sky Sports e Izzi, señales de TV paga. También podrá seguirse mediante F1 TV Pro, Sky+ e Izzi Go.

Sky Sports

Izzi

F1 TV Pro

Izzi Go

Sky+

¿En qué canal transmiten F1 GP Qatar hoy en España?

En España, la carrera de F1 GP Qatar se transmitirá EN VIVO por DAZN F1 y también estará disponible a través de Movistar+, en el dial 70 y O104.

DAZN F1

Movistar+

¿En qué canal transmiten F1 GP Qatar hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la carrera de F1 GP Qatar se transmitirá EN VIVO por televisión a través de ESPN y ESPN Deportes. También estará disponible mediante Fubo y, vía streaming, por F1 TV y Apple TV.

ESPN

ESPN Deportes

Fubo

F1 TV

Apple TV