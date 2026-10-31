La F1 GP México 2026 es la jornada 19 de la temporada que da continuidad a la gira por América. El Grand Prix de México se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, este domingo 1 de noviembre del 2026 a partir de las 3:00 PM (hora peruana). ¿Qué canales transmiten F1 GP México HOY por TV ONLINE? ESPN y Disney+ llevarán la carrera EN VIVO para Perú y el resto de Sudamérica.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver la F1 GP México EN VIVO y ONLINE, este domingo 1 de noviembre desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México. / MAIRO CINQUETTI

¿A qué hora empieza la F1 GP México 2026 HOY?

La F1 GP México 2026 empieza a las 3:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora argentina) este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, México.

Hora en México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Hora en Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Hora en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Hora en Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Hora en España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver F1 GP México 2026, EN VIVO?

La F1 GP México 2026 será transmitida a través de ESPN y Disney+ para Perú y el resto de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir la carrera por televisión y streaming.

En México, la transmisión estará disponible por Canal 5, señal de TV abierta, además de ViX Premium, Sky Sports F1, Izzi Go y Sky+. Sky Sports F1 está disponible mediante los sistemas Sky e Izzi.

Por otro lado, en Estados Unidos, la carrera será transmitida por ESPN, ESPN Deportes y Fubo. También podrá verse vía streaming mediante F1 TV y Apple TV.

Finalmente, en España, la carrera será transmitida por DAZN F1 y Movistar+, disponible en el dial 70 y O104.

A nivel global, los seguidores de la categoría también podrán acceder a F1 TV Pro, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, que ofrece repeticiones y cámaras a bordo.

Hora, TV y dónde ver en vivo el F1 GP México

Fecha: Domingo 1 de noviembre del 2026.

Domingo 1 de noviembre del 2026. Carrera: F1 GP México.

F1 GP México. Hora: 14:00 (MEX); 15:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (BOL/VEN); 17:00 (ARG/BRA/CHI/PAR/URU).

14:00 (MEX); 15:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (BOL/VEN); 17:00 (ARG/BRA/CHI/PAR/URU). Canales TV: ESPN, Canal 5, Sky Sports F1, ESPN, ESPN Deportes y DAZN F1.

ESPN, Canal 5, Sky Sports F1, ESPN, ESPN Deportes y DAZN F1. Streaming: Disney+, ViX Premium, Izzi Go, Sky+, Fubo, F1 TV, Apple TV y Movistar+.

Disney+, ViX Premium, Izzi Go, Sky+, Fubo, F1 TV, Apple TV y Movistar+. Circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez, México.

¿En qué canal transmiten F1 GP México hoy en Perú?

En Perú, la carrera de F1 GP México se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Fórmula 1, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten F1 GP México hoy en Argentina?

En Argentina, la carrera de F1 GP México se podrá seguir EN VIVO a través de ESPN y Disney+, señales disponibles para la transmisión de la Fórmula 1 en Sudamérica.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten F1 GP México hoy en México?

En México, la carrera de F1 GP México se transmitirá EN VIVO por Canal 5, señal de TV abierta. También podrá seguirse mediante ViX Premium, Sky Sports F1, Izzi Go y Sky+.

Canal 5

ViX Premium

Sky Sports F1

Izzi Go

Sky+

¿En qué canal transmiten F1 GP México hoy en España?

En España, la carrera de F1 GP México se transmitirá EN VIVO por DAZN F1 y también estará disponible a través de Movistar+, en el dial 70 y O104.

DAZN F1

Movistar+

¿En qué canal transmiten F1 GP México hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la carrera de F1 GP México se transmitirá EN VIVO por televisión a través de ESPN y ESPN Deportes. También estará disponible mediante Fubo y, vía streaming, por F1 TV y Apple TV.

ESPN

ESPN Deportes

Fubo

F1 TV

Apple TV