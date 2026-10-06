Por Redacción EC
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Esta edición 2026 cuenta con el auspicio prioritario de Natura Kaiak 21K, junto al respaldo de aliados estratégicos como El Comercio, Powerade y Mazda, firmas comprometidas con el desarrollo del deporte en el Perú.
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