La prueba contará con la participación especial de una delegación del CIVA Endurance Club, liderada por el atleta de nivel internacional José Manuel Quispe, reciente clasificado a la final del Skyrunner World Series. Junto a él, otros destacados deportistas del club se darán cita para medirse en la montaña, acompañados por los Canchaque Runners, la comunidad de corredores locales que representa el crecimiento del trail running en la provincia.

“El Canchaque Trail Fest nació como un homenaje a esta tierra maravillosa y con el objetivo claro de descentralizar el atletismo de montaña en el Perú. Queremos brindar una experiencia técnica de nivel internacional que promueva el talento nacional y, al mismo tiempo, genere un impacto positivo directo en la comunidad local a través del deporte y el turismo”, afirmó José Juan Ciccia, director y fundador de la carrera.

Canchaque Trail Fest es considerado por los corredores como la “patronal del trail”. Foto: Canchaque Trail Fest

Más allá del desafío deportivo, el Canchaque Trail Fest es considerado por los corredores como la “patronal del trail”, debido a la participación activa de la comunidad local. La programación incluirá atractivos turísticos como las cascadas de Mishahuaca, puentes colgantes, miradores y fincas cafetaleras, además de una feria gastronómica con platos típicos de la región y una celebración de cierre.

Datos:

Web: canchaquetrailfest.pe

Redes Sociales: @canchaquetrailfest

Fecha: 8 al 10 de octubre de 2026

Lugar: Canchaque, Piura