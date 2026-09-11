Del 8 al 10 de octubre, Canchaque, conocida como la “Suiza Piurana” por sus montañas verdes, valles y clima fresco, será sede de la tercera edición del Canchaque Trail Fest. El evento reunirá a cerca de 500 corredores de diversas regiones del país, quienes afrontarán exigentes recorridos de montaña con senderos, pendientes pronunciadas, quebradas y paisajes característicos de la serranía de Piura.
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