El evento reunirá a cerca de 500 corredores de diversas regiones del país. Foto: Canchaque Trail Fest
El evento reunirá a cerca de 500 corredores de diversas regiones del país. Foto: Canchaque Trail Fest
Por Redacción EC

Del 8 al 10 de octubre, Canchaque, conocida como la “Suiza Piurana” por sus montañas verdes, valles y clima fresco, será sede de la tercera edición del Canchaque Trail Fest. El evento reunirá a cerca de 500 corredores de diversas regiones del país, quienes afrontarán exigentes recorridos de montaña con senderos, pendientes pronunciadas, quebradas y paisajes característicos de la serranía de Piura.

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