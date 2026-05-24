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Lima 24 de mEl lado B de la Maratón Adidas 42kayo 2026 Maratón Lima 42k, cientos de deportistas participan en este evento deportivo que recorre la ciudad de Lima. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Lima 24 de mEl lado B de la Maratón Adidas 42kayo 2026 Maratón Lima 42k, cientos de deportistas participan en este evento deportivo que recorre la ciudad de Lima. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
/ JULIO REAÑO
Por Jean Pierre Maraví Coppa

Son las 5 de la mañana y mientras gran parte de Lima todavía duerme o recién termina una noche de fiesta, las calles de Miraflores ya empiezan a llenarse de vida. Corredores calentando, familias buscando un buen lugar para esperar y niños todavía con sueño acompañando a sus padres forman parte de una escena que solo puede verse en la adidas 42K.

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