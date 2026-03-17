Cuarta edición de la Más Mujeres en Meta 10k & 5k, evento organizado por Peru Runners y FLAMA - Fundación Peruana de la Mujer y el Deporte, es una carrera abierta a la participación de todas las personas.

Es una oportunidad en la que todos y todas podemos impulsar la participación de las mujeres en el deporte. ¡¡Que nada nos detenga!!

¿Por qué la carrera se llama “Más Mujeres en Meta”?

Por las metas que deseamos alcanzar. Mujeres y hombres, niñas y niños, todos aspiramos a cruzar esas metas que nos conducirán a un mundo más equitativo. Por ello, deseamos correr juntos en esta competencia, celebrando los logros alcanzados y recordando el trabajo pendiente.

Corramos y sigamos rompiendo estereotipos en las pistas.

Detalles del evento:

Distancia 10K con chip - Carrera competitiva desde los 13 años a más.

Distancia 5K sin chip - Carrera recreativa sin chip desde los 13 a más años. La 5K es de carácter participativo y no contempla premiación por podio o reconocimiento. Todos los que elijan esta modalidad están invitados a correrla, trotarla o caminarla. Al finalizar la distancia recibirán su medalla.

Fecha de la carrera: Domingo 29 de marzo

Partida y llegada: San Borja

Esta ubicación está sujeta a la aprobación final por parte de las autoridades competentes.

Este evento es más que una carrera, ¡es una celebración de la fuerza de la mujer!Nuestro motor es inspirar a más mujeres a que se pongan en movimiento y, a través del running, encuentren eso que las motive a trazar siempre nuevas metas y cruzarlas.

Carrera para niñas y niños - sin chip: