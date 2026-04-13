Por José Antonio Bragayrac

El oro de Kimberly García en Brasilia, en los 21 km del Mundial de Marcha Atlética por Equipos, no inaugura nada, tampoco sorprende: confirma un proceso sostenido que la ha convertido en referencia global de la especialidad. Y, muy posiblemente, en la mejor deportista peruana de la historia.

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