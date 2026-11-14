Las clases estuvieron a cargo de Marlon Woods, Erika Werner, Oscar Calderón, Aura Roncancio, Massy Arias, Jesús Betancourt, John Guaqueta, Miguel Arce, Mary Salas y Lucy Espinas.
Las clases estuvieron a cargo de Marlon Woods, Erika Werner, Oscar Calderón, Aura Roncancio, Massy Arias, Jesús Betancourt, John Guaqueta, Miguel Arce, Mary Salas y Lucy Espinas.
Por Redacción EC

El último sábado 14 de noviembre se realizó una nueva edición del adidas | Lima Training Fest 2026 en Arena 1, San Miguel. El evento reunió diferentes propuestas de actividad física, entretenimiento y espacios de encuentro, en una jornada que invitó a los asistentes a salir de la rutina y disfrutar del deporte de una manera diferente.

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