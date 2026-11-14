El último sábado 14 de noviembre se realizó una nueva edición del adidas | Lima Training Fest 2026 en Arena 1, San Miguel. El evento reunió diferentes propuestas de actividad física, entretenimiento y espacios de encuentro, en una jornada que invitó a los asistentes a salir de la rutina y disfrutar del deporte de una manera diferente.
El último sábado 14 de noviembre se realizó una nueva edición del adidas | Lima Training Fest 2026 en Arena 1, San Miguel. El evento reunió diferentes propuestas de actividad física, entretenimiento y espacios de encuentro, en una jornada que invitó a los asistentes a salir de la rutina y disfrutar del deporte de una manera diferente.
Durante el festival, los participantes disfrutaron de sesiones de BODYCOMBAT, BODYATTACK y BODYBALANCE, programas de Les Mills que combinan ejercicios cardiovasculares, fuerza, equilibrio, flexibilidad y movilidad.
Las clases estuvieron a cargo de Marlon Woods, Erika Werner, Oscar Calderón, Aura Roncancio, Massy Arias, Jesús Betancourt, John Guaqueta, Miguel Arce, Mary Salas y Lucy Espinas, quienes guiaron las rutinas acompañados de música y mucha energía.
Además de las sesiones de entrenamiento, el festival contó con activaciones de distintas marcas y una zona de foodtrucks, donde los asistentes pudieron disfrutar de diferentes opciones y compartir momentos fuera de las clases.
A través de esta iniciativa, se buscó acercar disciplinas como el fitness y el entrenamiento funcional al público, ofreciendo un espacio para conocer distintas formas de entrenar, mantenerse activos y encontrar nuevas motivaciones para incorporar el deporte en su día a día.
Con esta edición, adidas reafirma su compromiso con el deporte y continúa impulsando experiencias que invitan a más personas a mantenerse activas y disfrutar del entrenamiento desde distintas disciplinas. Para conocer más sobre el evento, puedes encontrarlo en redes sociales como @limatrainingfest.
¿Qué es Les Mills?
Es el sistema de entrenamiento grupal más grande y reconocido del mundo, famoso por crear clases pre-coreografiadas con música energizante y bases científicas para maximizar la quema de calorías y la fuerza.
Fundado en Nueva Zelanda por el atleta olímpico Les Mills, este sistema distribuye sus rutinas en miles de gimnasios afiliados globalmente, renovando sus coreografías y música cada tres meses para evitar el estancamiento.
Más que una jornada de entrenamiento, el festival busca acercar a las mujeres a nuevas experiencias de movimiento, promover el entrenamiento en comunidad y motivarlas a seguir explorando sus propias capacidades.
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