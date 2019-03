Lo llaman 'superhumano', corrió 50 maratones en 50 días y está en Lima

Un superhumano ha llegado al Perú. Dean Karnazes, un estadounidense de ascendencia griega considerado un ídolo en el mundo de las ultramaratones, se encuentra en nuestro país para participar de una carrera este fin de semana.

Karnazes, de 51 años, posee una particularidad física que le impide cansarse. Su cuerpo produce mucho menos ácido láctico que el de un humano normal. El ácido láctico es el compuesto químico que, al realizar ejercicio durante largos periodos de tiempo, se comienza a acumular en nuestros músculos produciendo fatiga.

Es decir, el responsable de que nos cansemos y al día siguiente amanezcamos adoloridos.

Esta capacidad le ha permitido a Karnazes realizar hazañas como correr 50 maratones en 50 estados de Estados Unidos durante 50 días consecutivos. O correr 560 kilómetros sin parar durante 81 horas. Solo se detuvo porque se estaba quedando dormido mientras corría. ¿Cruzar el Valle de la Muerte en pleno verano? Hecho. ¿Y el Polo Sur? También. Y no nos cansaríamos de contar más.

El punto de quiebre en la vida de este ultramaratonista llegó recién a los 30 años. "Estaba celebrando mi cumpleaños en un club nocturno junto a mis amigos, hasta que en un momento dejé a un lado el vaso de tequila que estaba tomando, me di cuenta de que no estaba siendo feliz con esa vida y salí a correr. Cuando me detuve había recorrido 50 kilómetros. Desde ese día mi vida cambió totalmente", nos cuenta.

Este cambio, explica, no solo implicó una mayor actividad física sino, sobre todo, un nuevo estilo de alimentación. "Antes del cambio siempre sentía como si hubiera una neblina a mi alrededor, como aletargado", dice. "Ahora me siento mejor que nunca".

Por ello, y aprovechando su visita por Lima para correr 80 kilómetros en el Endurance Challenge organizado por The North Face para este 30 de marzo, decidimos indagar más en la rutina y dieta que sigue este superhumano.

Dean comienza un día normal corriendo de 35 a 40 kilómetros. Si tiene alguna competencia cerca, le agrega 10 kilómetros más. Su desayuno, por lo general, son sardinas en aceite de oliva. Esto, asegura, le otorga la energía necesaria para toda la mañana.

"Recordemos que él nació con una condición particular. En este caso, las sardinas tienen muchas sales y muchos ácidos grasos. Las come por el tema proteico", nos explica la ultramaratonista y coach deportiva Barbara Koch. "Él lleva una dieta hiperproteica".

"En cuanto al consumo de pescado, el mayor beneficio es el Omega 3 y las grasas limpias. Los vegetales le otorgan vitaminas y fibras. El hígado y los riñones se sobrecargan, la fibra ayuda con eso", añade.

En cuanto a las carnes rojas, Karnazes hizo hincapié en que consume carne de animales silvestres porque no tienen hormonas ni químicos. "La ganadería ya no es como antes, la vaca criada para ser consumida vive encerrada, sufre. Un animal de campo no sufre como uno del camal. Además, a la carne que ves en los supermercados les agregan colorantes para que tengan ese color, la otra no tiene aditivos químicos", detalla Koch.

Ahora, si está considerando cambiar su alimentación para que sea como la de Dean Karnazes le recomiendo que se saque esa idea de la cabeza. "Ninguna persona puede pretender acercarse a lo que Dean hace, él tiene una condición especial. Puede ser perjudicial para la salud si una persona que no posee esa condición sigue esta alimentación", afirma Koch.

En cuanto a la rutina de ejercicios que pueden acompañar a una correcta alimentación, Karnazes nos dio los siguientes consejos.

-Consejos saludables para los que no somos superhumanos-

La visita de Dean Karnazes al Perú coincidió con una advertencia emitida por especialistas del Instituto Nacional de Salud: el 69,9% de adultos en el Perú padece de obesidad y sobrepeso.

Si desea saber si usted está dentro de ese grupo calcule su índice de masa corporal (IMC) con la siguiente herramienta:

Si su IMC está entre 18,5 y 24,9 está en un peso normal. Por otro lado, si el índice está entre 25 y 29,9 usted tiene sobrepeso. Finalmente, más del 30 indica obesidad.

"La obesidad ya es considerada un problema de salud pública en nuestro país. Nuestra dieta está basicamente llena de carbohidratos. Y el principal problema está en las porciones que comemos", explica la nutricionista Verena Haro. "Además, el peruano promedio suele comer mucho más de noche y, por lo general, comida chatarra".

El estudio realizado por el Centro Nacional del INS advierte que el 29% de peruanos consume comida chatarra al menos una vez por semana y el 87,1% hace lo propio con frituras.

Al respecto, Karnazes también nos dejó su opinión.

Haro es enfática en aclarar que cada persona debe ser asesorada por un especialista para elaborar su plan de alimentación, pero nos brindó ciertos lineamientos generales.

Para el desayuno, reemplazar el pan por porciones de quinua con manzana o membrillo. "Una taza de 250 mililitros aproximadamente endulzada con panela. Puedes acompañarlo con 4 o 5 huevitos de codorniz o palta y una fruta", detalla.

En el caso del almuerzo, si está poco acostumbrado a consumir ensaladas Haro recomienda comenzar por tortillas de verduras. "Hay que ver cómo incluirlas, tampoco se trata de obligar a la persona. No debemos olvidar que tenga una presentación más vistosa, mientras más colores tenga habrá más ganas de consumirlo", dice.

"Un buen plato podría estar compuesto por 3/4 de alguna menestra y 1/4 de arroz", recomienda Haro. "Un guiso de locro también es altamente nutritivo y si reemplaza el arroz por quinua lo vuelve mucho más saludable".

La especialista también nos pide que recalquemos que un estilo de vida saludable no nos exime de disfrutar de algún plato criollo.

"Yo en las dietas incluyo comida criolla, el tema está en la porción. Prefiero que una persona me diga que comerá un lomo saltado o arroz con pollo a que me diga que comerá una hamburguesa. La comida peruana es calórica pero nutritiva", dice. "Pero, claro, debes hacerlo máximo una o dos veces por semana y no durante todo ese día, sino durante el almuerzo o el desayuno".

Ahora, si usted es una persona que constantemente intenta bajar de peso, puede que en más de una ocasión haya escuchado que necesita comer cinco veces al día. "Es un mito que eso te acelera el metabolismo", nos dice Haro. "Eso es básicamente para combatir la ansiedad y no llegar con tanta hambre de un bloque de comida al otro".

Si desea conocer más consejos para una alimentación saludable puede ver la guía alimentaria diseñada por el INS haciendo click aquí.