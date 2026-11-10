Hay historias que comienzan con una gran decisión y otras que nacen casi por casualidad. La de Lázaro Chauca, corredor sanjuanino de más de 70 años, empezó con una invitación entre amigos y terminó convirtiéndose en una pasión que lo ha llevado a desafiar el viento, atravesar el desierto y descubrir de qué está hecho cuando las fuerzas parecen abandonarlo. En la Marcona Wind Trail encontró mucho más que una competencia, encontró una razón para seguir superándose.

Eran las dos de la madrugada cuando Lázaro inició uno de los mayores desafíos de su vida: correr 100 kilómetros por los paisajes de Marcona. La oscuridad todavía cubría el desierto y el viento acompañaba sus primeros pasos. Las ganas por marcar un hito histórico en su trayectoria personal brillaban, pero, el cansancio apremiaba.

Justamente, al alcanzar el kilómetro 50, el agotamiento comenzó a pasarle factura. Llevaba la misma ropa y las mismas zapatillas con las que había partido, sin los suplementos que necesitaba para afrontar el recorrido. Por un momento, pensó en abandonar. Entonces recordó una enseñanza que lo acompañaría hasta la meta; cuando el corazón y la cabeza ya no bastan, hay que seguir con las piernas; y cuando estas tampoco responden, queda encomendarse a Dios.

“En realidad, eso lo apliqué hasta que llegué al kilómetro 80, donde ya no tenía fuerzas ni nada, el cansancio me estaba ganando la partida. Allí, lo único que hice fue rezar, me encomendé a Dios hasta terminar la carrera y logré acabar los 100 kilómetros, tal cual empecé”, recuerda Lázaro sobre aquella experiencia, que se convirtió en el mayor desafío de su trayectoria deportiva durante la décima edición de la Marcona Wind Trail.

Una pasión que nació por casualidad

Lázaro vive en Marcona desde 1973. Tras estudiar en el colegio Elena Francia, se trasladó a Arequipa para continuar sus estudios y luego regresó al distrito que hoy considera su hogar. Siempre disfrutó del deporte, especialmente de la natación, que practicaba en las playas locales. Correr también formaba parte de su rutina, aunque nunca había competido.

Todo cambió en el verano de 2015. Sus amigas Romina Lazarte y Lizeth Ayala se preparaban para una carrera de 10 kilómetros durante la Semana Turística de Marcona y lo animaron a participar. Lázaro no se sentía preparado, pero terminó aceptando el reto. Recuerda que Romina incluso gestionó su inscripción en la municipalidad y, al día siguiente, ya estaba en la línea de partida.

Ese mismo año llegó su primer encuentro con la Marcona Wind Trail, competencia organizada por Marcobre, que promueve el deporte y pone en valor los paisajes naturales de Marcona. Lázaro debutó en la distancia de 21 kilómetros, en el Parque Eólico, y la experiencia le gustó tanto que desde entonces no ha dejado de correr. A través de esta iniciativa, encontró no solo una oportunidad para desafiar sus propios límites, sino también un espacio para compartir su pasión con otros corredores y descubrir nuevos escenarios de su localidad.

“Los esfuerzos son prácticamente sacrificados. Para dedicarte a este deporte, muchas veces tienes que levantarte bastante temprano, cambias tu dieta y te olvidas de muchos compromisos como fiestas o salidas con amigos, porque si sales a estos eventos y al día siguiente quieres ir a entrenar, no puedes ir por el cansancio extremo. Para este deporte tienes que ser muy disciplinado”, explica.

Marcona, su escenario favorito

Correr en su tierra tiene un significado especial. Para Lázaro, Marcona reúne paisajes que convierten cada recorrido en una experiencia distinta: el viento que desafía, la arena del desierto que golpea el rostro y la brisa marina que acompaña cada paso. Cuando corre junto a la orilla, el sonido de las olas parece darle fuerzas para continuar.

“Marcona tiene sus características llamativas, como que desafías al viento, desafías al desierto, a la arena; sientes la brisa del mar y lo escuchas y ello te fortalece, te ayuda, ya que, si tú estás corriendo por la orilla del mar, sientes su sonido y es como si estuvieras escuchando una canción”, agrega.

Playa Hermosa, El Elefante y Cerro Colorado guardan, además, un significado especial pues son lugares que ha recorrido junto con su esposa y que atesora por los momentos compartidos, más allá de cualquier resultado deportivo.

Durante los 100 kilómetros, también fueron importantes su hija menor, María Emilia, que lo esperaba en playa El Elefante, y su amigo Manuel Hernández, quien siempre lo ha apoyado y motivado a correr. Recordarlos cuando el agotamiento amenaza con vencerlo le permite recuperar fuerzas y continuar hasta la meta.

“Esta carrera no solo se trata de diversión y relajo, sino que te ayuda a mejorar tu estilo de vida y los buenos hábitos. Si cultivas la disciplina del deporte, tu cuerpo te lo agradecerá. La Marcona Wind Trail lo tiene todo en uno: deporte, salud y turismo al recorrer esos paisajes de ensueño”, acota.

Es por ese motivo que Lázaro también ha contribuido a que más vecinos se animen a practicar running y encuentren en el deporte una oportunidad para mejorar su bienestar y calidad de vida. Historias como la suya reflejan el valor de iniciativas como la Marcona Wind Trail, impulsada por Marcobre, que desde el deporte promueve la vida saludable, el turismo y el reconocimiento de los atractivos naturales de Marcona.

Su historia demuestra que una pasión puede aparecer cuando menos se espera. La suya comenzó con una invitación, creció con cada competencia y encontró en Marcona el escenario perfecto para seguir superándose. A sus más de 70 años, cada kilómetro recorrido lleva consigo los recuerdos de su familia, el apoyo de sus amigos, su fe y el orgullo de llamar hogar al bello distrito de San Juan de Marcona. Una historia que también refleja cómo el deporte puede convertirse en un punto de encuentro para la comunidad y en una oportunidad para seguir descubriendo todo lo que Marcona tiene para ofrecer.

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