Correr en su tierra tiene un significado especial: el viento que desafía, la arena del desierto que golpea el rostro y la brisa marina que acompaña cada paso.
Correr en su tierra tiene un significado especial: el viento que desafía, la arena del desierto que golpea el rostro y la brisa marina que acompaña cada paso.
Por Redacción EC

Hay historias que comienzan con una gran decisión y otras que nacen casi por casualidad. La de Lázaro Chauca, corredor sanjuanino de más de 70 años, empezó con una invitación entre amigos y terminó convirtiéndose en una pasión que lo ha llevado a desafiar el viento, atravesar el desierto y descubrir de qué está hecho cuando las fuerzas parecen abandonarlo. En la Marcona Wind Trail encontró mucho más que una competencia, encontró una razón para seguir superándose.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?