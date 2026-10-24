La marchista peruana Mary Luz Andía se coronó campeona de la media maratón de marcha atlética en la Lusatian Race Walking 2026. El evento se llevó a cabo este sábado en la ciudad de Zittau, Alemania, bajo el marco del World Athletics Race Walking Tour.

La deportista cusqueña de 25 años dominó la carrera y cruzó la meta con un tiempo de 1h 34min 29s, logrando una contundente ventaja de más de dos minutos sobre su perseguidora más cercana. Además de liderar la categoría femenina, su registro le permitió ubicarse en el puesto 11 de la clasificación general, la cual unifica los tiempos de varones y damas.

Con esta importante victoria internacional en suelo europeo, la atleta nacional da un paso fundamental en su preparación y objetivo de consolidar su clasificación para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.

Así quedó el podio