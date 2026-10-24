Por Redacción EC

La marchista peruana Mary Luz Andía se coronó campeona de la media maratón de marcha atlética en la Lusatian Race Walking 2026. El evento se llevó a cabo este sábado en la ciudad de Zittau, Alemania, bajo el marco del World Athletics Race Walking Tour.

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