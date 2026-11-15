Desde las primeras horas de la mañana de este domingo 15 de noviembre se inició oficialmente la temporada de la competencia. (Foto: Perú Trail Series)
Desde las primeras horas de la mañana de este domingo 15 de noviembre se inició oficialmente la temporada de la competencia. (Foto: Perú Trail Series)
Por Redacción EC

El Santuario de Amancay, ubicado en las Lomas de Quebrada Río Seco, entre los distritos de Pachacamac y Lurín, fue escenario de la tan esperada nueva temporada 2026-2027 del Perú Trail Series, el campeonato de trail running más grande e importante del país que inició este domingo 15 de noviembre.

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