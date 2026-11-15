El Santuario de Amancay, ubicado en las Lomas de Quebrada Río Seco, entre los distritos de Pachacamac y Lurín, fue escenario de la tan esperada nueva temporada 2026-2027 del Perú Trail Series, el campeonato de trail running más grande e importante del país que inició este domingo 15 de noviembre.

Desde muy temprano, fueron 1250 competidores de todas las categorías los que llegaron con la motivación al 100%. Fue una jornada plagada de energía, esfuerzo y la sólida mentalidad que exige este maravilloso deporte que cada cada vez más adeptos en el Perú.

Hubo distancias para todos, desde los 2K para niños hasta los 32K para los profesionales, porque la intención siempre fue que el trail running sea inclusivo. Sin embargo, como en toda competencia, y como lo exige el deporte, debe haber un podio de ganadores que a continuación compartimos.

La nueva temporada del Perú Trail Series se lleva a cabo gracias al auspicio de Electrolight, Hoka y El Comercio, y cuenta con el apoyo del Santuario de Amancay, Dyfferent, Sportslab, Fisiathlon y Pullman.

Ganadores de la fecha 1 - Perú Trail Series 2026-2027

33K · Masculino

33K · Femenino

14K · Masculino

14K · Femenino

24K · Masculino

24K · Femenino

8K · Masculino

8K · Femenino

Calendario oficial Perú Trail Series 2026-2027

FECHA 1 - PACHACAMAC (15 Nov 2026) - Santuario de Amancay

El arranque. Es loma costera pura, dentro del Área de Conservación Privada de UNACEM.

FECHA 2 - CALANGO (Enero 2027)

La más montañera. Dejas la costa y te metes al valle.

FECHA 3 - ASIA (Marzo 2027) - Lomas de Asia

La más rápida pero la más traicionera por el calor.

GRAN FINAL - PARACAS (24 Abr 2027) - Reserva Nacional de Paracas.

La joya. Doble puntaje, todo se define acá.

Para esta edición, se han confirmado las siguientes distancias: 2 km kids (para niños de entre 5 y 13 años), 6-9 km (desde los 14 años), 10-14 km (desde los 17 años), 20-24 km y 30-35 km.

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