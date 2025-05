Son las 4:30 de la mañana del sábado. Mientras unos apuestan por regresar a su casa después de una noche de fiesta en los distritos de moda de Lima, José Guevara decide levantarse de su cama. La alarma ya no lo hace por él, pues de manera automática ya tiene programada a su mente que es hora de salir a correr. Solo hay oscuridad al mirar las calles desde el piso 10 de su departamento, pero para él - y otros corredores- es como si las veredas estuviesen iluminadas a plena luz del día. Como bien dice, “el running es una conversación interna y un deporte colectivo”, al coger las llaves de su auto, para encontrarse con más de 100 aficionados al deporte en la entrada del Country Club de San Isidro. “Hay que encontrar un grupo de gente para correr al lado, en grupo”, confiesa emocionado, viendo como cada fin de semana aparecen más seguidores, especialmente mujeres. Pues no solo se trata de un sábado, es la mayoría de los sábados del año que José y cada vez más adeptos decidan adentrarse a esta fiebre del running que ha tomado las calles de la ciudad.

“Hay que darle a la gente la posibilidad de conectarse a un deporte que les permita tener buena salud y bienestar. Hace falta ganas, energía y tiempo para entrenar, entre otras cosas, pero la convicción es la que llama”, asegura José, quien no es un corredor desde hace 10 o 20 años, sino recién después de la pandemia del coronavirus. “La gente valora ahora más las experiencias”, confiesa. Como muchos otros aficionados, aprendió la técnica con Perú Runners, se educó, siguió un plan de entrenamiento y mejoró en la disciplina. Pues como todo deporte, hay que practicar y tener profesores que te enseñen la técnica. “Cada experiencia es única, cada prueba me dice que tengo un nuevo reto. La estrategia es seguir con la planificación, pero hay que confiar también en la intuición. Todo el año pasado, he cambiado mi técnica como corredor para lesionarme y cargarme menos y sostener ritmos más fuertes”, asegura, mientras se prepara para la Maratón (25 de mayo) y próxima Media Maratón de Lima (24 de agosto). Ahora, ¿cuál es la evolución del running en el país?

La historia del running en el Perú

“Desde nuestros ancestros, siempre ha existido como movimiento”, confiesa Alejandra Rodríguez Larraín, directora de Perú Runners. Dicho esto, para hablar del running en el Perú, hay que dividirlo en seis etapas: antes de 1970, 1980, 1900, 2000, 2010 y 2020 en adelante. Hace más de 50 años, el foco estaba limitado a aficionados y el talento atlético. El calzado era simple e improvisado: el polo y short más gastado y las zapatillas que ni de loco llevabas a la reunión con tus ‘patas’. Hay que entender la época: no existían ni siquiera las Air Jordan en el básquet ni las Total 90 en el fútbol.

Sin embargo, para resaltar los inicios del atletismo, para 1909 se fundó la Lima Callao de Fiestas Patrias, ahora llamada la Media Maratón de Lima. ¿La importancia? Es una de las primeras pruebas pedestres de América, tras la confirmación de World Athletics, que vendría a ser como la FIFA en el mundo del fútbol para el atletismo internacional. Por ejemplo, la Maratón de Nueva York, conocida en todo el mundo, tiene tan solo 55 años, mientras que la nuestra cumple 116, 61 más.

“La media maratón de Lima es la media maratón más antigua del mundo y es la quinta carrera, sin importar la distancia, más antigua del planeta. Es decir, solo cuatro carreras preceden a la Media Maratón de Lima”, agrega Alejandra, reafirmando el ADN runner de los peruanos.

Continuando, para los 80, comienza el boom del running recreativo en Estados Unidos y otras partes del mundo, como el Perú. Las carreras ganan estructura y forma, teniendo como estandarte en la capital a La Cafetal, una prueba que se popularizó entre aficionados de aquel entonces.

Para los 90, se da el primer cambio. Viaja la primera delegación peruana a la Maratón de Nueva York, arrancan las 10 de Nike y llega el primer chip de cronometraje. Sí, el desarrollo de la tecnología con el deporte. A inicios de siglo aparecen otras aplicaciones para medir el rendimiento, participan más mujeres y personas mayores, y se crea la Lima 42k. Empezamos a crecer como comunidad.

Diez años después, el running se vuelve más cultural: la gente aprende a verlo como un estilo de vida y no un deporte de competitividad. Y, del 2020 en adelante, arranca la fiebre: “Ya no es un boom, es una fiebre y se consolida como una actividad de comunidad”.

Evolución, fiebre del running y el 20230

En la actualidad, los números hablan por sí solos (ver infografía): ya tenemos 306 pruebas de running al año en el Perú. ¿Los meses con mayor cantidad de eventos? Setiembre, octubre y noviembre con 40, 46 y 30, respectivamente. “Estamos en un momento de fiebre. En cuanto a data, hemos logrado construir un ritmo de crecimiento mayor de lo que se lograba en décadas anteriores. Para correr, contamos con el Circuito Mágico del Agua, el Malecón y avenidas (Brasil, Arequipa, etc.) que se cierran los domingos Cada vez más distritos buscan gestores deportivos para cerrar zonas que sean para los runners y la recreación en familia”, agrega Alejandra Rodríguez Larraín.

Si de eventos se trata, por ejemplo, está la Lima 42k. Hace seis años tenía 9 mil participantes; hoy cuenta con 20 mil inscritos. Hace seis años, 3240 mujeres participaban del evento; hoy lo harán 9000. La data de la Media Maratón de Lima confirma la tendencia: en el 2019 fueron 10 mil corredores; el año pasado llegaron a ser 17 mil y para este 2025 esperan cerrar con 19 mil, a cinco meses de inicio. En el 2019, 3.800 mujeres participaron de la prueba, mientras que el año pasado fueron 7820.

“Veo eventos de running en donde, por ejemplo, para una maratón ya estaremos corriendo 50% mujeres y 50% hombres en un futuro. Asimismo, a diferencia de lo que era hace unas décadas, en donde era difícil encontrar gente en el colegio y universidad que practique running, ahora es lo opuesto. Hemos dejado de ver el running como algo individual, buscamos más experiencias. Post pandemia, hay este boom de disfrutar todas las experiencias que puedo. Ahí se ha ampliado la base de corredores en el mundo. En Perú, por ejemplo, ya sobrepasamos los números de la prepandemia”, agrega la directora de Perú Runners, institución con 40 años de existencias.

Con ello, las carreras ya no solo en enfocan es quien corre más rápido y llega a la meta, ahora las pruebas medianas y grandes buscan darle una experiencia al corredor. “Hay muchísimos detalles que hacen que un evento tenga una personalidad específica. Cada carrera es un animal distinto. Camino al 2030, seguiremos en un buen camino y mostraremos que los peruanos organizamos los mejores eventos. Veo a la industria del running siendo líder de la región, sentando las bases y la que pone un poco la pausa de dónde ir, innovar, etc.”. Pues como dicen Alejandra y José, hay una verdadera fiebre. Es hora de que compres tus zapatillas y también te pongas a correr.

El 6 se realizará la carrera New Balance, powered by El Comercio

******

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.