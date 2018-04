Running: Estrategias para superar climas extremos

Por: Álvaro Prado

Maratonista

@pradoalvaro



Este año el clima le jugó una mala pasada a casi todos los participantes de la edición 122 de la Maratón de Boston. La sensación térmica por debajo de los 5 grados centígrados, los fuertes vientos en diferentes direcciones que llegaban a 55 kilómetros por hora y una lluvia torrencial que no paró durante todo el trayecto hicieron que la competencia, que de por sí es sumamente difícil, fuera mucho más complicada para la mayoría de los competidores desde la partida en el pueblo de Hopkinton hasta la meta en Copley Square. Muchos corredores incluso sufrieron hipotermia –disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal–, pero gracias a los organizadores de la competencia recibieron tratamiento médico a lo largo de toda la ruta.

Es importante resaltar que para participar en esta maratón hay que lograr un tiempo clasificatorio debido a que el recorrido es sumamente complicado. La cantidad de cuestas en el trayecto hace que sea una de las maratones más difíciles.

El 16 de abril del 2001 estuve presente en este emblemático evento deportivo y sé por experiencia lo difícil que es mantener un ritmo constante durante todo el trayecto. En esa oportunidad tuve la suerte de que nos tocó un clima ideal. Lamentablemente, no logré mi objetivo, que era bajar las 3 horas. Mi tiempo fue de 3h:7m:33s. Recuerdo que cuando terminé la maratón un colaborador de la competencia que vivía en Boston me comentó que el clima en abril es impredecible. Me dijo: “Te puede tocar un día con un calor extremo que supera los 37 grados centígrados o un frío polar que te congela hasta los huesos”. Es importante resaltar que en toda la historia de la Maratón de Boston nunca se ha cancelado esta por las inclemencias del clima.

Lima es un paraíso para la práctica del running debido a que el clima es relativamente parejo durante todo el año y eso nos permite entrenar con gran comodidad. Para los maratonistas que suelen entrenar en la capital y participar en algunas competencias en diferentes latitudes, lo ideal es estar preparado para los cambios de clima, ya que estos pueden perjudicar su desempeño si no toma las precauciones del caso. En esta oportunidad daré algunas recomendaciones para protegerse de climas con bajas temperaturas. Si le toca un día muy frío, con temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados, utilice guantes de lana. Es importante saber que las manos son la única parte del cuerpo que no entra en calor a la hora de correr. Si la temperatura exterior subiera, simplemente quítese los guantes y listo. Hay que saber cómo respirar cuando el aire está muy frío, siempre inhale por la nariz y exhale por la boca para proteger sus bronquios. Cúbrase la cabeza utilizando un gorro, ya que el calor se disipa más rápido en esa zona del cuerpo.

Es muy importante utilizar vaselina para evitar heridas, tanto en las partes de roce de las prendas deportivas como en la cara y las orejas. Ello evita que el frío cuartee la piel a bajas temperaturas. Un punto importante que hay que tener en cuenta es que si el termómetro marca menos de 5 grados, debemos calentar unos 10 minutos antes de la carrera, ya que el frío hace que los músculos se agarroten y se acorten pudiendo generar lesiones. Cuando el cuerpo ya calentó, mientras corre sentirá una sensación térmica exterior de 16 grados centígrados.

Es muy importante planificar bien su próxima maratón, sobre todo si va a correr en un lugar donde el clima es impredecible.