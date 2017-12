Álvaro Prado

Corredor amateur

@pradoalvaro



Si ha participado en alguna maratón durante estos últimos meses debe tener en cuenta algunas consideraciones si quiere mantener el físico en óptimas condiciones.



Luego de participar en una maratón lo recomendable es parar de correr un día por cada milla recorrida, es decir, 26 días, que es la distancia de la maratón 26.2 millas (42.195 kilómetros). Si ha tenido alguna lesión generada por la exigencia de la competencia, el periodo que debe permanecer sin correr se incrementa, lo recomendable es visitar a un médico especialista en medicina deportiva, el cual le indicará el tipo de lesión o lesiones que ha sufrido, la terapia que debe de seguir para curarse y el tiempo que tardará en recuperarse.



Es muy importante no dejar de hacer deporte, ya que sin entrenamiento las calorías dejan de ser consumidas y, como consecuencia, subirá de peso. Si a eso le sumamos que en esta época de fiestas navideñas y fin de año se come más de la cuenta, nuestro peso se incrementa aún más, debido a ello, es recomendable ir donde un nutricionista para que le indique una dieta específica según sus necesidades.



Una de las mejores actividades deportivas que puede realizar mientras se recupera de la maratón, es la natación. Este es un deporte que pone a todos nuestros músculos en movimiento y tiene la ventaja de no generar impacto alguno en ninguna de las articulaciones del cuerpo. Por ese motivo es ideal para el período de transición y recuperación antes de salir a las calles a practicar nuestro deporte favorito. A su vez, estará quemando calorías y mantendrá su peso ideal.



Una vez que se haya recuperado del esfuerzo realizado en la maratón y se encuentre libre de lesiones y haya decidido comenzar a entrenar para su próxima maratón, lo ideal es correr cinco días a la semana, a un ritmo suave y sostenido durante las primeras semanas, e ir aumentando la distancia progresivamente hasta lograr recuperar su antiguo estado físico. Luego podrá comenzar a realizar los entrenamientos de cuestas, velocidad y fondo.



Es sumamente importante saber cuál va a ser su próximo objetivo en su siguiente maratón para mantenerse motivado, puede conseguir distintos tipos de planes de entrenamiento en Internet que se ajusten a sus necesidades y metas. En el caso que le cueste entrenar por su cuenta, se puede unir a un club de corredores. Por lo general cada grupo de corredores tiene un entrenador, este le podrá hacer un plan de entrenamiento especial para usted, y a su vez, podrá correr con deportistas que tengan sus mismas aspiraciones, de esa manera se le hará más fácil y entretenido el entrenamiento para su siguiente competencia.



Lo más importante antes de iniciar un nuevo entrenamiento, es estar en perfectas condiciones físicas. Siga los consejos indicados y cada vez estará más cerca de alcanzar sus metas. Se lo digo por experiencia propia.