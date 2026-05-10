La Maratón de Londres 2026 ha marcado un hito no solo deportivo, sino también para la humanidad, debido a que fue el escenario en el que se logró, el domingo 26 de abril, quebrar la tan codiciada marca de las 2 horas por partida doble, ya que, además de Sabastian Sawe (1h:59min:30s), el etíope Yomif Kejelcha (segundo puesto) también consiguió bajar de las 2 horas, con un tiempo de 1h:59min:41s.

En una jornada llena de récords, el ugandés Jacob Kiplimo (tercer puesto), con una marca de 2h:00min:28s también consiguió bajar el anterior World Record, que ostentaba el fallecido Kelvin Kiptum (con 2h:00min:35s desde el 2023). En la rama femenina Tigist Assefa también consiguió romper su propio récord, con un tiempo de 2h:15min:41s.

Adizero Adios Pro Evo 3, el modelo de adidas que rompe récords.

—La obsesión por el Sub2—

En el 2017 la firma Nike puso en marcha el reto Breaking2, el cual pretendía que su atleta estrella, Eliud Kipchoge, bajara de las 2 horas en un circuito de Monza (Italia) en el cual contó con liebres que le marcaron el paso. La preparación incluyó el lanzamiento de un calzado especial, así como de una preparación personalizada. Kipchoge se quedó a 26 segundos de la hazaña.El keniata se sacaría la espina dos años después, en el Desafío INEOS, que se disputó en Viena el 12 de octubre del 2019, en donde logró por primera vez quebrar la barrera de las 2 horas, con una marca de 1h:59min:40s. Si bien Kipchoge logró lo que parecía imposible, el reto no es considerado oficial porque contó con asistencia en la ruta.

El llamado sucesor de Kipchoge fue su compatriota Kelvin Kiptum, quien luego de ganar en Valencia y Londres con tiempos por debajo de las 2h:2min, estableció un nuevo World Record en Chicago 2023, con 2h:00min:35s, recortando en 34 segundos la marca que ostentaba Kipchoge desde la Maratón de Berlín 2022.

Todo indicaba que Kiptum sería el llamado a convertirse en el primer Sub2 de la historia, pero falleció en un trágico accidente de tránsito a inicios del 2024. Desde entonces, entre los favoritos a sucederlo sonaban nombres como Kiplimo o Korir, pero Sawe no aparecía en las apuestas.

—Las claves del más rápido de la historia—

Sabastian Sawe logró el máximo sueño al que puede aspirar un maratonista en su cuarta maratón. Antes de su World Record había conseguido triunfar en Valencia (2024), así como en Londres y Berlín (2025), pero sin tiempos estratosféricos. Lo suyo fue un trabajo meticuloso lleno de planificación para alcanzar un pace de 2m:50s/km, con tiempos de 60m:29s (primera media maratón) y 59m:01s (segunda media) en Londres 2026.

Para lograr su objetivo en Londres, Sawe acumuló semanas de 240 km, así como una dieta estricta por parte de los nutricionistas de la firma Maurten, quienes crearon un plan personalizado para el atleta, quien llegó a consumir 115 gr de carbohidratos por hora durante la competencia, diluidos en bebidas y geles de gran absorción.

LONDON, ENGLAND - APRIL 26: Sabastian Sawe of Team Kenya celebrates crossing the line and winning with a new World Record time during the Men’s 2026 TCS London Marathon on April 26, 2026 in London, England. (Photo by Alex Davidson/Getty Images) / Alex Davidson

Un factor crucial para que los récords se rompan con mayor frecuencia está referido al de la tecnología en las zapatillas, en especial las que cuentan con carbono. El modelo que utilizó Sawe son las adidas Adizero Pro Evo 3, que pesan apenas 97 gr, cuentan con fibra de carbono Energy Rim, mediasuela con espuma LightStrike Pro Evo y suela Continental. El precio: 500 dólares.

Se podría decir que Nike abrió el juego con el reto Breaking2 en 2017 y adidas lo concretó casi diez años después con el primer Sub2 oficial de la historia en la Maratón de Londres 2026, pero la pregunta de hasta dónde seremos capaces de llegar sigue abierta. Kipchoge ha sido categórico: “ningún humano tiene límites”. El juego continúa.