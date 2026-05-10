Por Raúl Alarcón S.

La Maratón de Londres 2026 ha marcado un hito no solo deportivo, sino también para la humanidad, debido a que fue el escenario en el que se logró, el domingo 26 de abril, quebrar la tan codiciada marca de las 2 horas por partida doble, ya que, además de Sabastian Sawe (1h:59min:30s), el etíope Yomif Kejelcha (segundo puesto) también consiguió bajar de las 2 horas, con un tiempo de 1h:59min:41s.

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