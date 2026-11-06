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Resumen

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Rosalía Zegarra competirá en el Merrell Skyrunner World Series 2026.
Rosalía Zegarra competirá en el Merrell Skyrunner World Series 2026.
Por Manuel Melgar

Antes de correr por las montañas de Europa y medirse con las mejores del mundo, Rosalía Zegarra recorría a pie los caminos de San Miguel, en Cajamarca. Todos los días caminaba entre tres y cuatro horas para llegar al colegio, atravesando pendientes que, sin saberlo, estaban formando sus piernas y su resistencia. Hoy, con 33 años, aquella geografía que marcó su infancia se ha convertido en una ventaja competitiva. Campeona de la Andes Mountain Skyrace en Chile y sexta en la Sobrescobio Skyrace de España, la atleta peruana se ha abierto paso en la élite internacional del skyrunning.

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