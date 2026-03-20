Carrera del hincha crema: Pentagonito será escenario de una jornada que une deporte, identidad y apoyo solidario

El running es el deporte de moda en el Perú. Muchos son los domingos en el que se realizan carreras donde niños, jóvenes y adultos asisten no solo para participar sino para alentar a los participantes que llegan a la meta, venciendo los obstáculos en cada kilómetro.

Ahora, dentro de unas semanas se realizará la tercera edición de la Carrera del Hincha Crema ya tiene todo listo para reunir a los aficionados en una jornada que combina deporte, identidad y solidaridad. El evento se realizará el domingo 26 de abril en el Pentagonito de San Borja, con punto de partida desde las 7:00 a.m.

Los participantes podrán elegir entre dos distancias: 8.5K para quienes buscan competir y 4K en modalidad caminata, abierta para todo público. La actividad está pensada para correr, caminar y vivir el sentimiento crema en un ambiente distinto.

El kit de colección ha sido diseñado para acompañar toda la experiencia. Incluye un polo de alta calidad confeccionado por Marathon, dorsal de competencia con material especial impermeable, una bolsa para accesorios y una medalla de colección.

Además, esta edición tendrá un componente solidario, ya que se brindará apoyo al albergue de niños con cáncer ALDIMI, que trabaja con personas de bajos recursos y requiere respaldo constante.

La organización ha habilitado el registro a través del siguente enlace aquí. Será una mañana marcada por la energía, la pasión y el orgullo de representar los colores, dentro y fuera de la cancha.