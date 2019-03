Dudamel, técnico de Venezuela: "Perú es de esas selecciones que nos invita a seguir creyendo"

El director técnico de la selección de Venezuela, Rafael Dudamel, ofreció una conferencia de prensa este viernes tras la victoria 3-1 sobre Argentina en un juego amistoso,en la que mencionó a Perú y, también, en la que conmocionó al decir que el equipo fue usado políticamente durante su viaje a España.

“Ganar a Argentina, con el mejor jugador del mundo en el campo por 3-1 no es casualidad y, si es casualidad, no se da todos los días”, señaló el técnico venezolano Rafael Dudamel. “Pero no creo en las casualidades ni en la suerte, sino en el trabajo y en la convicción de mis futbolistas”.

"Perú es de esas selecciones que nos invita a seguir creyendo. La Eliminatoria que hicieron para clasificar a Rusia es la que nos dice a nosotros por qué ellos si pudieron volver a un Mundial y nosotros no podemos hacerlo", expresó Dudamel.

"Hoy la continuidad creo que está en veremos. He conversado con el vicepresidente (de la Federación Venezolana) después del partido y he puesto mi cargo a disposición porque he sabido que en todo este tiempo hemos venido conviviendo en aguas muy turbias porque estamos muy politizados", dijo Dudamel tras la victoria 3-1 contra Argentina en un amistoso en Madrid.

"Hoy hemos vivido una experiencia muy amarga que me tiene muy desilusionado", dijo Dudamel, explicando que este viernes recibió al representante de Guaidó en España, Antonio Ecarri, "con la amabilidad y el respeto como selección de Venezuela que abarca a todo un país. En el color vinotinto está unido todo un país".