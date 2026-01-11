Ver Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Lincoln Financial Field por la Ronda de Comodines de la NFL 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 11 de enero de 2026, a las 4:30 de la tarde (hora peruana), que son las 6:30 PM de Argentina y Chile, las 3:30 PM de México y las 10:30 PM de España. ¿Dónde ver? Canal 5 de Televisa transmite el partido para todo México. En Estados Unidos, se podrá ver por FOX Sports o FOX. Es importante recalcar que el juego lo podrás mirar en cualquier parte del mundo si tiene NFL Game Pass. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Super Bowl EN VIVO