El centralismo también existe en el fútbol. La lista final de convocados por Juan Reynoso para la primera fecha doble de las eliminatorias para el Mundial 2026 tiene a 21 jugadores que iniciaron su carrera en las divisiones de menores de clubes y academias de Lima y Callao.

Un análisis de ECData muestra que los equipos y academias con más jugadores formados en sus canteras son Universitario de Deportes, Alianza Lima, Academia Cantolao, Sporting Cristal y Esther Grande de Bentín. Solo entre estos seis formaron al 63% de convocados.

El periodista deportivo de Depor Franz Tamayo, que cubre divisiones de menores, explica que los clubes de provincia tienen sus sedes en Lima y la captación de jugadores la hacen a través de estas sedes.

“Los jugadores que más sobresalen van a jugar a sus reservas o pueden llegar al primer equipo. El negocio está en las academias en Lima. Tienen sus equipos en sus regiones, pero sus sedes de menores están en Lima. En realidad, son pocos los jugadores que terminan en un equipo de su región”, asegura.

Asimismo, sostiene que “hay muy pocos jugadores que se forman en regiones. La mayoría ingresa a las divisiones menores de Universitario o Alianza Lima”.

Para Gonzalo Santiago Landacay, propietario del portal VSN - Fútbol de Menores, sostiene que el fútbol de menores de Lima, que compite en la copa Federación, tiene 12 clubes entre los que se encuentran Universitario de Deportes, Alianza Lima, Cantolao, Regatas, entre otros.

“Ellos tienen las mejores divisiones de menores. El nivel de competencia de un jugador de esta copa es superior al de clubes de regiones. Un club puede querer que un jugador de su propia provincia destaque y sea la estrella en su equipo, pero la verdad es que ese jugador no tendrá el mismo roce que uno de Lima. Por eso, no se preocupan por buscar jugadores en el interior”, asegura.

El análisis también revela que solo el 7% de convocados fue parte de la selección nacional sub 15 y 52% perteneció a la selección sub 20. Al respecto, Tamayo menciona que es muy importante que los jugadores puedan jugar en las divisiones menores de la selección.

“Lo ideal es que todos hagan el ciclo sub 15, sub 17, sub 20, sub 23 y selección de mayores, porque eso permite que compitan a nivel internacional. Sin embargo, hay jugadores que se descubren muy tarde y, como no tenían visibilidad, dejaron el torneo, tuvieron que ponerse a trabajar o a buscar equipos”, afirma.

Santiago Landacay asegura que si bien ha habido un avance del fútbol peruano, este ha sido mínimo a comparación de otros países de la región.

“Hay un problema en la administración. La mayoría de dirigentes piensa que primero se tiene que reforzar e invertir en el primer equipo, sin pensar en un proyecto a largo plazo. El trabajo de los clubes es un reflejo de cómo está la selección ahorita mismo”, subraya.